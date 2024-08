"JEDNA 43, druga 47 GODINA, A NE ZNA SE KOJA VIŠE BLISTA" Jovana Joksimović i Jelena Rozga zajedno u provodu (FOTO)

Pevač Željko Joksimović održao je spaktakularan koncert u Splitu, a u prvom redu je bila njegova supruga Jovana Joksimović, ali i koleginica Jelena Rozga.

Jovana i Jelena su tokom cele noći zajedno sa Tončijem Huljićem pevale najveće hitove Željka Joksimovića, a njih dve su svojim izgledom privlačile poglede prisutnih.

Jovana je bila u zelenom končanom kompletu koji je otkrivao stomak, dok je Jelena bila u beloj košulji.

Obe nisu skidale osmeh s lica, a ubrzo su usledili komentari na račun njihovog izgleda: "Jedna 47, druga 43 i ne zna se koja lepše izgleda. Bravo za prirodnost, lepotu, takvih je danas malo", "dve dame", "predivne"...

Smršala 25 kilograma

Podsetimo, Jovana je nedavno otkrila da je nakon trudnoće uspela da smrša čak 25 kilograma.

- Jesam se ugojila u trudnoći, u prvoj 12-13 kilograma, a u drugoj 25. U drugoj sam baš bila velika, ali sam otekla, imala sam mnogo vode i ogroman stomak zbog blizanačke trudnoće. Imam sreće da imam tu konstituciju malo dečačke građe i trudim se u poslednjih nekoliko godina da pazim šta jedem, malo se opustim, pa se vratim, igram padel. Nekako, kad vidim da sad lako skliznem, odnosno kada vidiš da si skliznuo, a treba da se vratiš, disciplina - rekla je Jovana i otkrila šta joj je slaba tačka, prenosi Gloria.

foto: Printskrin/Instagram

-Imam problem sa sladoledom, kada dođe leto to je moja slaba tačka. Ne jedem ga uveče, a preko dana retko. Svakog dana moram da kupim dva kilograma sladoleda i pojedem to. To mi je baš slaba tačka - pojasnila je ona u emisiji „Ako progovorim”.