SESTRA ANABELE ATIJAS ŠETA CRVENIM TEPIHOM: Slavna je i poznata, pevačicu je pošteno spustila, a tek šta je govorila o Luni

Anabela Atijas potiče iz velike porodice iz Goražda, a posle razvoda njenog oca i majke, otac Ahmed se ponovo oženio i dobio ćerku Aidu. Aida je glumica po profesiji i prilično je slavna i poznata u Bosni i Hercegovini.

Ona je ovih dana prošetala crvenim tepihom, a društvo joj je pravio srpski glumac Branko Janković, koji je bio gost Sarajevo film festivala. On je deo glumačke ekipe serije "Tander".

Igrala je u mnogim predstavama, a postala je popularna posle uloge u seriji "Seks i selo". Igrala je i glavnu ulogu u filmu "Hiljadarka" (2015.).

Ona je jednom prilikom govorila da je u dobrim odnosima sa sestrom Anabelom.

"Mislim da kao žene razumemo jedna drugu. Ako smo imale neka neslaganja, oko principa, bilo je zbog toga što je za glumca važno da je načitan, pametan, da ima znanje, dok pevač to ne mora", rekla je Aida.

Ona se nije eksponirala u javnosti sa svojim vezama i brakovima, poput njene starije polusestre, i njih dve su, reklo bi se, "nebo i zemlja".

Branila sestričinu

Aida Bukva veoma je vezana za svoje sestre, a kakva je tetka pokazala je kada je njena sestričina Luna Đogani bila na stubu srama zbog veze u rijalitiju sa oženjenim pevačem Slobom Radanovićem. Aida je tada stala u Luninu odbranu, kada su je svi nazivali ljubavnicom i rasturačicom brakova.

"Ja ne znam zašto je to tako. Meni iskreno ta hajka na Lunu je na nivou fenomena zato što u tim "Zadrugama", "Velikom bratu", to znamo da je tu princip da svako svakog počne da vara. Ona nije prva koja je skakala po ovome i ovaj skakao po onome, i mi to znamo", kazala je pre nekoliko godina Aida za Source.ba.

foto: Printscreen Instagram

"Ja ne znam da li je opravdavam ili ne. Ne opravdavam tu hajku, jer je Luna postala lek za svačije komplekse. Što bi rekao jedan moj prijatelj iz Beograda: "Ne možeš ti sada pravdati prevaru kad je cela Srbija jedna prevarena žena". I jeste tako, ovi prostori su takvi i mi znamo to koliko smo mi istrajni u tim svojim zavetima, koliko smo mi lojalni. I koliko smo mi zapravo monogamni ovde na Balkanu. To bi tek nauka trebalo da dokaže. S te strane je fenomen kolika je mržnja prema njoj usmrena", izjavila je glumica koja tvrdi da bi Luna u Bosni i Hercegovini mnogo bolje prošla.

"Mi (Bošnjaci) nismo takvi. Naš narod ne sedi za kompjuterom i ne govori: "Aldino, crk'o dabogda!" Kod njih (Srba) je to jedno olakšanje, kolektivno doživljavaju olakšanje na Luni i ja verujem da će to proći", naglasila je Bukva.