BILA UZ NJU KAD JE TREBALO, A ONDA JE DOBILA NOŽ U LEĐA! Zorana preotela bend Tijani, ali to nije sve: Oglasila se Žena od Sultana

Zorana Mićanović otela je bend svojoj koleginici Tijani Milentijević s kojom je do skoro bila u dobrim odnosima. Naravno, vlasnica hita "Žena od sultana", sada smatra da joj je mlađa koleginica zabila nož u leđa i njih dve su sada na ratnoj nozi. Ali to nije sve.

Nije samo Zorana uzela bend svojoj koleginici Tijani, već i njenog nekadašnjeg dečka koji je bubnjar po profesiji i nekada je nastupao sa Milintijevićkom, a sada sa Mićanovićkom.

foto: Printscreen

Izvor Kurira kaže da je Tijana šokirana ponašanjem mlađe koleginice, a ono što je još interesantnije je da je primetila i ona a i ljudi oko nje, da Zorana čak koristi i njene poze i stajlinge, pa da joj inspiracija i za slikanje za Instagram. Njih dve, navodi sagovornik Kurira više nemaju kontakt, jer Milentijevićka ne želi s njom da se svađa i prepire, ali joj je najteže palo to što joj je njenim saradnicima koji su s njom svirali, ponudila više novca samo da bi je napustili i otišli od nje.

foto: Printscreen

Ona se razočarala i u muzičare s kojima je do skoro delila i dobro i zlo, ali je to nije omelo u karijeri pa ima novi bend s kojim uveliko vežba. Što se tiče bivšeg dečka bubnjara Tijani to ne smeta, jer je ona s njim odavno raskinula, ali joj je to jasan pokazatelj da Zorana hoće da joj napakosti po svaku cenu i da ne bira sredstva za to, iako ne zna šta je razlog njenoj ljubomori i podmetanju noge.

Ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi Zorana se ovako ophodila prema Milentijevićevoj, navodi naš izvor, naprotiv. Čak su se družile i išle jedna drugoj na rođendane. Tijana je na samom početku Mićanovićkine karijere njoj bila vetar u leđa i podržavala je, a to je javno i pisala na Instagramu pre skoro tri godine.

- Drago mi je da sam konačno na estradi upoznala, nekoga ko je mlađi od mene (smeh). Ova devojka je pre svega dobar čovek, koliko sam mogla da procenim za kratko vreme i od srca joj želim puno uspeha! Dok ne izađe nešto novo, slušajte naše pesmice Sikter i Kako ostaviti lava. Veliki poljubac od nas dve, napisala je Milintijevićeva 21.oktobra 2021. godine.

foto: Printscreen

Stupili smo u kontakt sa oštećenom iz ove priče, koja je dala svoj komentar.

- Stvarno ne znam ko me kopira i da li me kopira. Puno radim, putujem, spremam nove projekte i veruj mi ne stižem da se bavim drugima. Ako vi kažete da me kopira, onda vam verujem. Dobila sam od dosta ljudi poruke tog tipa i mogu ti reći da mi ne smeta. Zorana je mlada devojka i naravno da mora imati nekog uzora. Drago mi je ako sam to ja. Što se tiče benda, nije ovo prva promena pratećih muzičara u mojoj karijeri, tako da u svakom slučaju želim i njima i njoj svu sreću u daljem radu - rekla je Tijana za Kurir.

Bonus video:

