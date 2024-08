INDI HOĆE NA EVROVIZIJU, ZORAN JOJ PIŠE PESMU! Ima velike poslovne planove: Želi pobedu i odlazak u Švajcarsku

Indira Aradinović Indi sa svojim dečkomZoranom Marjanovićem ide na Evroviziju.

Pevačica i kompozitor, kojem se po drugi put sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, spremaju pesmu za ovo takmičenje, koje će se u maju sledeće godine održati u Švajcarskoj.

foto: Printscreen Instagram

Kako smo saznali iz krugova bliskih paru, Indi je oduvek imala želju da svoju zemlju predstavlja na ovoj manifestaciji, a ukoliko sve bude kako je zamislila, partner će joj ispuniti tu želju.

foto: Nemanja Nikolić

Pozvali smo Indi, koja je potvrdila naše saznanje.

- Nas dvoje svakako radimo na novom albumu, koji izlazi sledeće godine. Zoran ima nekoliko pesama koje bi mogle da prođu na Evrosongu. Trenutno većamo šta ćemo i kako ćemo. Videli smo da je konkurs raspisan. Ako se sve kockice slože, možda me vidite sledeće godine u Švajcarskoj. E sad, pre mnogo godina sam imala veoma lepo mišljenje o tom takmičenju, koje se promenilo. Bilo je zadovoljstvo za jednog pevača da se pojavi na ovakvom, svetski priznatom muzičkom šou-programu, ali poslednjih godina to nije slučaj, sve se nekako promenilo. Verujem da moje postojanje, karijera i ime zaslužuje takvu scenu, ali kada bi Zoran napravio pesmu približnu tom takmičenju, verujem da bi to pokidalo - sigurna je Indi.

foto: Tamara Trajković, Dragan Kadić

00:12 Indi