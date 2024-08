O OVOME ĆE SE TEK PRIČATI! Susret JK i Ljilje Stanišić posle pet godina ŽESTOKOG RATA OČI U OČI

Ljiljana Stanišić i Jelena Karleuša oči u oči.

Zvuči gotovo nemoguće, ali se dogodilo. S našom novinarkom, koja je godinama izveštavala o privatnom životu muzičke zvezde, zbog čega su bile na ratnoj nozi, sastala se JK na poslovnom sastanku.

Ljiljana Stanišić foto: Damir Dervišagić

Kako je to izgledalo, otkrila je upravo voditeljka nedeljnog popodneva na Kurir televiziji u emisiji "Stars specijal", koja se u subotu emituje na Kurir televiziji u terminu od 16.10 časova.

- S obzirom na to da se raspredaju razne priče o mom poslovnom sastanku sa Jelenom Karleušom, sve što imam da kažem na tu temu rekla sam u emisiji "Stars specijal", koja će biti emitovana u subotu od 16.10 časova na Kurir televiziji. Svako ko prati moj rad zna da ja i crnog đavola mogu da pogledam u oči ako to moj posao od mene zahteva. Glavni krivac za taj susret je Goran Jovanović, pa ćete u emisiji ekskluzivno videti i kako je sve to izgledalo. Eto - napisala je Stanišićka na svom Instagram profilu.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Ona je u emisiji otkrila detalje razgovora sa pevačicom uz ekskluzivnu fotografiju koja svedoči o sastanku koji se dogodio krajem maja. Njih dve su pet godina na ratnoj nozi, a da li su zakopale ratne sekire i kako je prošao susret i ko je inicijator, videćete u emisiji u kojoj je ove nedelje domaćica "Pusti brigu" bila gost-voditelj.

1 / 6 Foto: Damir Dervišagić

00:36 Saša Popović u emisiji Sceniranje otkrio kako je protekao prvi susret sa Lepom Brenom