GODINAMA BILI U VEZI, A SADA NE PRIČAJU! Rada Manojlović otkrila da nema kontakt s Harisom Berkovićem: Za to postoji razlog...

Dok većina kolega pevačice Rade Manojlović kritikuje kontroverznog repera Dragomira Despića Desingericu koji na svojim nastupima pljuje publiku i udara ih patikom, folk zvezda ga hvali i najavljuje zajedničku pesmu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Desingericu sam već pitala za saradnju i on je oduševljeno prihvatio! Rado ću s njim snimiti duet. On samo pravi medijsku famu, ali je privatno kulturan, divan, normalan dečko! Nikad ga nisam čula da je van kamera opsovao ili rekao nešto ružno. O Dragomiru mislim sve najlepše, imam poštovanje prema njegovom radu. Originalan je i publici se to dopada - priča atraktivna brineta i nastavlja:

- Desingerica je trenutno prezauzet, nastupa svaki dan. Sigurna sam da će mi raditi pesmu kada nam se poklope termini. Ne želim da ga silim i vučem za rukav. Ukoliko misli da bi mogao za sebe da izvuče neku deonicu u toj pesmi, a sigurno će moći, rado ću ga pozvati da mi se priključi. Uvek sam raspoložena za novi pravac, za eksperiment, ali ne baš sa svim pesmama - rekla je Manojlovićeva za televiziju Hajp.

foto: ATA images/Antonio Ahel

Rada je priznala da Desingerica nije prvi predstavnik novog, modernog muzičkog pravca s kojim je pokušala da ostvari saradnju.

- Svojevremeno sam jurila Cobija za jednu pesmu. Njega čovek ne može da uhvati ni za početak ni za kraj, pa sam odustala - rekla je Rada i otkrila da je planirala i saradnju s bivšim dečkom Milanom Stankovićem:

- Volela bih da sarađujem i sa Milanom Stankovićem. Pokušavali smo već, ali on je previše moderan za mene.

Ni Desingerica ne krije da poštuje i ceni folkerku. Reper je izjavio da je izvesno da će Manojlovićevoj ispuniti želju.

- Uradio bih Radi pesmu poput one "Balkanac", taj neki gas. Rada je tražila da se u pesmi ne spominje droga, ali biće neke lake drogice. Bajo, ili si cava ili nisi! - kazao je Despić u svom stilu.

foto: Marina Lopičić

Rada je imala u karijeri nekoliko dueta, ali jedan od najuspešnijih jeste onaj u kom je ukrstila glas s bivšim dečkom Harisom Berkovićem. dok su bili u vezi. Pevačica je priznala da su nakon raskida prekinuli svaki kontakt.

- Ne čujem se sa Harisom, niti se pratimo na Instagramu. Sigurno da za to postoji razlog koji ne bih da otkrivam. Nastavili smo svoje živote i mislim da je tako najbolje - rekla je Manojlovićeva.

Kurir/Informer/Preneo: Ilija Lukić

Bonus video:

01:36 RADA MANOJLOVIĆ OTKRILA DEO POSLEDNJE PESME MARINE TUCAKOVIĆ: TEKST JE STRAŠAN! Rekla šta joj je poslednje poručio Milan Stanković