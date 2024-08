MARKO BULAT PROGOVORIO O ESTRADNOJ MAFIJI! Nije hteo da mu se zavrću uši, nudili mu lovu za spotove, a evo šta su tražili zauzvrat

Pevač Marko Bulat kaže da nije hteo da upadne u kandže estradne mafije, pa je tako bio odlučan u nameri da nastupa sam, iako su mu mnoge moćne glave nudile pomoć oko guranja na estradi i snimanja spotova, kao i ulaganja samim tim u karijeru.

- Ne pripadam nijednom menadžeskom, niti političkom klanu koji me drži i koji ima koristi od mojih nastupa. Da je to tako ja bih bio vise angažovan i reklamiran, samim tim i popularan, a koliko bi ja novca od toga imao, e to je druga priča. Ja sam zato svoj menadžer. Ja određujem gde ću da nastupam kada i koliko. Ne može da mi zazvoni telefon i da mi neko kaže: "Slušaj, dolazim po tebe imamo sastanak, pa mi zavrće uši i tako to. Na početku devedesetih sam imao neke pozive i govorili su mi nešto tipa: "Vidim radiš spot, jel ti treba lova?". Ja kažem: "Što? Imaš viška? Oni onda objašnjavaju da hoće tako da mi pomognu, da ulože u mene, a da ja dajem deo zarade. Uvek samo se uredno samo zahvalio i rekao da imam dovoljno koliko mi treba - rekao je pevač u emisiji "Pun gas".

foto: Kurir televizija

- Bila je jedna situacija gde su neki momci koji nisu iz Beograda, ali su jako uticajni ovde došlio i držali su jedan klub. Zvali su me da radim za njih, ja kažem daleko mi je to, on mi kažu: "Zar nije lepo kad te neko pita da im kažeš da si kod svojih prijatelja i da pevaš tu i tu?". Na sve načine su pokušavali da mi se dodvore i da sklopimo posao, ali nisam se dao. Rekli su mi posle da sam surov, ali bolje tako nego da se sklapam s nekim sa kime ne želim.

kurir.rs/republika