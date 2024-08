SEDMA SILA OPET BEZ PARDONA: Pijani Toni se upisao u klub paklenih vozača, a "predsednik" tog kluba odavno je Darko Lazić!

Kao i svake subote, nova epizoda emisije "Stars specijal", koja se emituje na Kurir televiziji od 16.10, izazvala je veliku pažnju i podigla ogromnu prašinu.

Naši voditelji su nastavili da uzburkavaju estradu i izmeštaju javne ličnosti iz zone komfora.

foto: Kurir Televizija

Voditeljskom triju Oliviji Jontić, Milici Stanimirović i Ivanu Kleutu ovog puta stiglo je pojačanje u vidu koleginice Ljiljane Stanišić, poznatog lica naše televizije, dame koja je poznata kao neko čije direktne i iskrene komentare s nestrpljenjem svi očekuju prilikom svakog njenog pojavljivanja.

Nakon što su domaćini napravili rekapitulaciju prethodne emisije, oni su otišli korak dalje u komentarisanju aktuelnih događaja i ličnosti domaće i svetske scene.

foto: Shutterstock, Petar Aleksić

Prethodne nedelje javnost je brujala i o Verici Rakočević i njenom suprugu Veljku Kuzmančeviću, koje je napao komšija na Avali, zbog čega je reagovala i policija.

- Ed Širan je rešio problem s komšijama tako što je kupio sve komšijske kuće oko njegove. Njima je smetalo što on snima, peva i drnda. On se iznervirao, pitao koliko košta i sad sam uživa u celom naselju. To je rešenje - rekla je Olivija, a Kleut se nadovezao:

- On mu dođe kao Seka Aleksić, samo što ne živi u Staroj Pazovi - dodao je on.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Toni Bijelić, bivši muž Dragane Mirković, slupao je svoj automobil, vredan oko milion evra, i još tri parkirana automobila. Sreća u nesreći - nema stradalih. Policija je utvrdila da je vozač imao 1,66 promila alkohola u krvi, a vozač je, kako stoji u policijskom saopštenju, izjavio da je bio putnik u vozilu, a da je vozač napustio mesto događaja.

- Kad je taj čovek u pitanju, mene više ništa ne iznenađuje. Iznenadio me je samo taj mentalni sklop, da ti sutradan odeš u policiju, vrlo samouvereno nastupiš i kažeš: "Nisam ja vozio. On je!" Ovo mu nije prvi put da mu se dešavaju ovakve stvari. On je bio u depresiji od alkohola, a ne što se razvodi - rekla je Jontićeva.

- Za njegovo stanje alkoholisanosti trebalo je da popije sam dve flaše vina. Toni će svojim ponašanjem nauditi celoj porodici. Vozači koji sedaju u alkoholisanom stanju za volan ne vode ni o kome računa. Mislim da se Toni ovim samo upisao u klub tih paklenih vozača, a "predsednik" tog kluba odavno je Darko Lazić - ubeđen je Kleut.

- Meni je ovo baš bahato. Sebi naudi, baš me briga, ali ugrožavaš druge ljude - oštra je prema Bijeliću bila Stanimirovićeva.

foto: Kurir Televizija

Jedna od tema bila je i da na našem estradnom nebu imamo decu poznatih koja nikako ne žele da imaju poslovni put svojih roditelja, te biraju neke druge biznise. Neki su uspešni u tome, a neki ne, jer "krvav je to hleb".

- I Veljko Ražnatović i Mirko Šijan su momci od kojih se to najmanje očekivalo. Svi su očekivali da će da krenu stranputicom, jer su imali mogućnosti. Meni je ovo potpuni rispekt, svaka čast što se bave poslom kojim se bave - rekla je Olivija.

- Ceca i Goca to nikad ne bi dozvolile. Imaju sreće što su pronašli supruge koje su odrasle u domaćinskoj kući - zaključila je Stanišićka.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

00:57 PROMO STARS SPECIJAL