"IMAM SPONZORE, TO SU OŽENJENI MUŠKARCI" Tiktoker šokirao izjavom u emisiji uživo: Napišem da mi pošalje 500-1,000€ i on uplati!

Popularni tiktoker Lepi Luka šokirao je javnost kada je u emisiji uživo izjavio da živi od sponzora, a da su to oženjeni muškarci.

Luka je govorio o zaradi snimajući lajvove na popularnoj društvenoj mreži, na kojoj se javnosti predstavio na kontroverzan način.

- Za jedan mesec najviše sam zaradio od 13.000 - 15.000 evra. Uživam u životu, volim pare da dam na putovanje. Sad sam bio mesec dana u Budvi. Otišao sam da izludujem, da se vidim sa društvom. Sledeće godine biće Dubai.

- Imam sponzore. To su neki oženjeni momci koji meni na mesečnom nivou plaćaju. Bukvalno mi se pre tri godine javio lik i rekao: "Ti se meni sviđaš, ja sam oženjen, hoću da ti budem sponzor." Ja mu kažem da mi pošalje pare na karticu. Kad ono uplata 600 evra. Nismo se nikada videli, kada su mi pare potrebne, napišem mu da mi pošalje, 400, 500, 600, 1.000 evra i on mi uplati. Nego šta nego će da plati. Tri godine se čujemo. Kaže mi samo da stavljam slike na stori, da me gleda i on je zadovoljan.

- Ne verujem u ljubav. Bio sam u ljubavi pre dve godine i jako sam se razočarao. Ovo vreme je ludo, nemam poverenje ni u koga. Porodici ne verujem. Porodica moja ne vole javnu scenu, govore mi da radim u trgovini. Srećni su što zarađujem, ali ne vole javnu scenu, kad psujem

Kurir/Hype - prenela Ana Sabotinovski

