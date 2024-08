SIN DRAGANE MIRKOVIĆ STUDIRA TEŽAK FAKULTET! Pevačica otkrila kako mu je išla škola: Deca da mi budu poznata kao ja?! Neka hvala!

Naša najveća muzička zvezda Dragana Mirković ima dvoje dece, sina Marka i ćerku Manuelu, na koje je pevačica najponosnija.

Njeni naslednici odabrali su da budu uz majkju tokom razvoda i budu joj najveća podrška, što je Dragani neizmerno značilo.

foto: Pritnscreen/Instagram

Iako su deca najpopularnije folkerke na našim prostorima, Marko i Manuela izabrali su da svoj život vode daleko od bliceva fotoaparata i da se ne eksponiraju u medijima.

- Njihova je odluka da se ne eksponiraju medijski. To je malo i začuđujuće jer obično klinci u tinejdžerskom dobu požele da budu viđeni, požele da budu bitni. To je, valjda, negde prirodno. Međutim, oni ne. E sad, da li je to negde moja krivica, uslovno rečeno... Ja sam presrećna što se ne eksponiraju, što su tako odlučili. Meni je uvek bilo dovoljno da je tu samo jedno poznato ime, moje. Još deca? Neka hvala! Moja je krivica jer su to odlučili jer su me jedino videli uplakanu u životu kada sam plakala zbog laži neke koja je objavljena javno. Trebalo je to da sakrijem od njih, ali sam ja preiskrena! Nisam ništa želela da krijem od njih - kazala je Dragana jednom prilikom o deci.

I Marko i Manuela vaspitani su da budu skromni, pošteni i iskreni, a ono što malo ko zna jeste da je mladi Bijelić vredan student pun ambicija.

foto: Printscreen

- Marko je završio akademiju, sada studira ekonomsko pravo, a Manuela bira između dva fakulteta, bila joj je matura... Odlični su učenici, nikad nisam imala problem sa njima. Ja sam blagoslovena što se tiče njih. Mene su usrećili beskrajno - ispričala je Dragana bila u emisiji "Amidži šou".

Bonus video:

02:29 Dragana Mirković još jednom pokazala da je najveća zvezda