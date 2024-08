VELIKI INTERVJU TANJE BANJANIN! Otkriva zašto je godinama u medijskoj elegali, a evo zbog čega repere i trepere ne smatra kolegama

Tanja Banjanin pojavila se posle duže medijske pauze u javnosti, i to na proslavi velikog jubileja - 100 godina rada Radija Beograd.

Pevačica je sve oduševila svojim nastupom i glasom na koncertu na stadionu Tašmajdan, a s prisutnim medijskim ekipama porazgovarala je o mnogim aktuelnim temama.

foto: Printskrin/Svetski Radio

Na samom početku razgovora interesovalo nas je da li se svojom voljom povukla iz javnosti ili samo bira mesta gde će pojaviti:

- Malo ima i ad hok, spontanosti, a ima i biranja. Nažalost, čak više nemam toliko ni da biram. Kad me ljudi pitaju zašto me nema, ja im kažem da više nema muzičkih emisija. Onda oni pitaju kako nema, i kad počnu da traže, shvate da nema. To je jedan od osnovnih razloga.

Zbog čega više nema tih muzičkih emisija? Narod je željan dobre muzike, vas i dalje traže. Ipak, mnogi kažu da su svi danas okrenuti samo političkim temama.

- Uz dužno poštovanje, nadam se da narod nije okrenut samo politici. Ne znam šta je razlog, to treba videti s muzičkim urednicima i s ljudima koji kroje kapu generalno. Mislim da smo ušli u neku mašinu, neki zamajac koji nije dobar. Mislim da mlađa publika, nažalost, i ne zna za neki drugi zamajac. Prestali smo s tom raznoraznom ponudom, iako ja nemam ništa protiv nikoga. Nemaju ljudi da biraju, a pogotovo mlada publika. Oni nemaju ni gde da nas čuju. Ja sam zadovoljna.

Kako provodite vreme van medija? Čime se sad bavite?

- To je moj izbor. Pevam. Mene nema u medijima, ali hvala bogu, imam svirke. Imam tu satisfakciju. Ipak, ovaj koncert je prava stvar za pravog pevača. Velika bina, svetlo, publika, živi simfonijski orkestar. To je nezamenljivo.

Sećate li se svog prvog susreta s radijom?

- Moj prvi susret s radijom, televizijom i s muzičkim studijom bio je jako rano. Već u prvom razredu osnovne škole sam učestvovala u emisiji "Znanje-imanje". Takav je tad bio uređen sistem. Deca su tad od malih nogu mogla da iskuse različite medije na različite načine. Bio je tu i čuveni "Muzički tobogan", gde smo se mi svi jako rano iskalili u priličnoj meri. Naravno, posle smo se nadograđivali.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Šta vas danas izbaci iz takta kad čujete na radiju?

- Ništa me ne izbaci iz takta. Odmah promenim kanal. Na radiju još ima dobre muzike. Više se ne nerviram jer sam u takvim godinama da me takve stvari ne pogađaju.

Muči li vas nešto u poslednje vreme, o čemu razmišljate?

- Moja duša je stara. Sad će moja mama da poludi, ali mene oduvek nešto muči. Kad me ne muči, onda projektujem brige. Kažu mi ljudi da i dalje imam dobru energiju, što je vrlo kontadiktorno. Muči me štošta, ali s druge strane, budem vrlo autistična, i to da bih se odbranila od raznih muka.

Izgledate sve lepše.

- To mi svi kažu. Genetika. Treba da vidite moju majku od 82 godine. Znate onu čuvenu gledaj majku, ženi ćerku. E, to je to.

Kakve vam savete daje majka? Je l' se promenilo nešto s godinama?

- Ne. Iste smo. Sad mi je rekla da se ispravim. To mi govori oduvek.

foto: Printskrin/Svetski Radio

Spremate li nešto novo što se tiče muzike?

- Da. Imam spremljenu pesmu za oktobar. Ja sam je komponovala i pisala, verovali ili ne. Sporija je, tako je ispala.

Šta mislite o današnjoj muzičkoj sceni, na kojoj preovladavaju reperi, treperi?

- Kad smo mi počinjali, držali smo instrumente u rukama. Nažalost, ne vidim danas kod ovih što su popularni da drže instrumente. Sve drugo pritiskaju, i dugmiće, ali nešto ne vidim instrumente, što je vrlo tužno.

Mnogi od njih ne znaju ni da pevaju.

- To je posebna priča. To su pesme bez tonaliteta.

Smatrate li takve osobe svojim kolegama?

- Ne. Pevačice koje pevaju narodnu muziku i pevaju na svadbama smatram svojim koleginicama, to sve vrlo poštujem. Vrlo dobro znam kakav je koji hleb. Ali ovo ne. To prosto nije muzika i nije s nama u konkurenciji.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Bonus video:

00:35 Promo Sceniranje Harmonika 2