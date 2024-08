"KUĆU NA KOSOVU NE PRODAJEM!" Cakani braća i sestre i dalje žive u KIM-u: Otkrila detalje, evo kako se tamo zaista živi!

Dragica Radosavljević Cakana rodom je sa Kosova i Metohije, gde ima i rodnu kuću, a nedavno je posetila majčin grob u Leposaviću, te se prisetila kako je nekada bilo lepo odrastati na ovom podneblju.

Iako su mnogi mislili da njen život u Beogradu vuče sa sobom prodaju kuće, ona kaže da se to nikada neće desiti.

- Idem u Leposavić, da, baš sam se sada vratila. Obišla sam mamin grob. Kod njih je dole sve zbrda-zdola, njihova administracija je loša, ništa ne mogu da završim oko papira za maminu umrlicu, za mnogo toga treba da se ide u Prištinu, po nekim selendrama. Loša je situacija, ali opet naš narod se snađe da živi dole kako ume i zna, nadam se da će naći zajednički jezik. Imam dole braću i sestre i nadam se da ćemo mi koji dole imamo kuće, tu i ostati. Moja kuća je i dalje tu i neće biti na prodaju - rekla je Cakana koja je, podsetimo, nedavno viđena ispred zgrade “Pinka” istovremeno kada su novi učesnici rijalitija potpisivali ugovore.

S obzirom da se u medijima uveliko šuška da će biti nova učesnica "Farme", Cakana je otkrila istinu.

- Samo da vam kažem, ja ne ulazim u rijaliti, bila sam poslovno na „Pinku“. Bila sam već ja na „Farmi 1“, ali sad stvarno nemam vremena, a kada bih mogla birala bih ekipu.

Svojevremeno je Cakana bila meta skrivene kamere, kada je bilo prikazano da je muž Nebojša Negić vara. Tada nije pridavala mnogo značaja ovome, a sada je otkrila kako bi reagovala danas na pravu prevaru i da li bi istu oprostila.

- Ono što ne znam, ne interesuje me, lakše se osećam. Ne znam kako bih reagovala da me prevari, verovatno bih bila ljuta, možda bih i oprostila ako bi mi objasnio o čemu se radi - priznaje Cakana i otkriva kakva je kada se ljuta i kako izgledaju njene nesuglasice sa suprugom:

- Ranije sam znala da odreagujem žustro i možda nekontrolisano, da budem bezobrazna, da kažem ono što nikad ne bih rekla, ali zadnjih 10 godina potpuno sam mirna. Pređem preko nekih stvari, valjda to ide sa godinama. Nemam razloga stvarno da se ljutim na Nebojšu, više on ima razloga da se ljuti na mene, ali s obzirom na to da ja držim do porodice, da smo svi na okupu. Nadam se da me ne vara, stvarno ne znam kad bi, to bi bilo jedino na poslu. On je u stanju da me zove 10 puta i ja se onda iznerviram.

