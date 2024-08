MILAN STANKOVIĆ SE OGLASIO NAKON DUŽEG VREMENA! Nestao iz javnosti, posvetio crkvi, a sada sve šokirao objavom o Radi Manojlović

Pevač Milan Stanković već neko vreme nije prisutan u javnosti. Potpuno se povukao sa muzičke scene i posvetio se religiji i Bogu, a sada je sve isnenadio novim oglašavanjem.

Naime, Milan duže vreme nije dostupan za medije i ne oglašava se na društvenim mrežama, te je njegova nova objava na Instagram nalogu sve obradovala.

foto: Printskrin/Instagram

On je objavio snimak pesme Rade Manojlović i uz to samo stavio stiker krune i time stavio do znanja da je ona za njega kraljica.

Podsetimo, Milan i Rada su se zajedno takmičili u "Zvezdama Granda", kada su i započeli emotivnu vezu koja je bila glavna tema.

Njihva ljubav je bila tinejdžerska, te su i nakon raskida ostali u dobrim odnosima, a i dan danas su veoma bliski prijatelji, te nije čudno to što je Milan odlučio da podrži Manojlovićevu i javno.

Bonus video:

00:13 Rada Manojlović čestita Kuriru 21. Rodjendan