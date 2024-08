ĆERKA POZNATE PEVAČICE IGRALA STRIPTIZ! Branka Blek Rouz razotkrila estradu, ova reperka radila za nju: Njena majka kad je čula...

Branka Blek Rouz jedna od prvih i najpoznatijih srpskih striptizeta izgradila ozbiljnu reputaciju kada je krenula da nastupa u svom lokalu koji je otvorila pre više decenija.

U svom klubu postavila je visoke standarde, te je klijantela bila elitna, a igračice profesionalne.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Popularna reperka i pevačica Mimi Mercedes je bila jedna od njenih učenica, ali i ćerka jedne naše poznate pevačice.

- Mimi je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna. Njena majka kada je čula za to, došla je kod mene i ja sam objasnila da je njena ćerka bezbednija kod mene u klubu nego u gradu. Kod mene je pravilo da nema prostitucije i narkotika, čak i testiram na narko test ne samo plesačice već i sve zaposlene. To je meni jako važno jer mogu da kažem da sam porodično istraumirana na tu temu jer je moj mlađi brat bivši zavisnik i znam kolika je to muka. A da, istina je da je dolazila da pleše i ćerka Maje Odžaklijevske – otkrila je Branka.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Iako bi mnogi pokušali da sakriju ovakvu informaciju, Mimi je javno govorila o nekadašnjem poslu.

– Nije me na striptiz naterala ni glad ni ljubav, već racionalna kalkulacija. Smučilo mi se da nemam pare za neke stvari koje želim, razmišljala sam dugo o tome koji posao bih mogla da radim bez veze, a da plata bude veća od 20.000 – rekla je Mimi u jednom intervjuu.

Kurir/Espreso - preneo Ilija Lukić

Bonus video:

04:42 OKO MENE SVE MUŠKE AJKULE Branka Blek Rouz u moru POTPUNO GOLA, a zbog jednog se plaši da će je IZBACITI sa plaže