"MORAM U BOLNICU, JEDNO VREME ME NEĆE BITI" Pevač se oglasio i otkrio istinu o zdravstvenom stanju: Bolest se vratila

Pevač Bojan Tomović se dugo bori sa bipolarnim poremećajem, a o tome se ne libi da javno govori. Sad je na društvenim mrežama naveo da mu sledi odlazak na bolničko lečenje.

- Ekipa, ja za par dana opet moram u bolnicu da mi malo strujom protresu mozak i oteraju depresiju koja se ponovo vratila, i to na velika vrata - napisao je on.

- Jedno vreme se nećemo družiti, a kad se vratim iz bolnice lagano nazad u život, što bi rekli: "Tiha voda, breg roni". Mrzim bipolarni - dodao je Bojan.

Nedavno je, inače, šokirao priznanjem da želi da ga uspavaju u Holandiji.

- Želim da me uspavaju u Holandiji, tamo je eutanazija legalna, a pošto je samoubistvo i po svim verama najveći greh, ja biram ono što je legalno, a šta će me konačno osloboditi muka - rekao je Bojan tad.

Nemam snage više

Bojan je naglasio da je iscrpljen i da više nema snage za bolničke tretmane i terapije.

- Živeti i boriti se sa bipolarnim i posttraumatskim poremećajem je jako iscrpljujuće, a ja više nemam snage čak ni za bolnicu, dosta mi je klinika i raznih bolnica, terapija i lekova koji su me deformisali u svakom smislu, tako da što se planova tiče, planiram da putujem i to baš do Holandije - naveo je pevač tom prilikom za "Republiku".