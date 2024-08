MISLIM DA NAJBOLJE SIJAM... Jelenu Karleušu pitali o novom dečku, a njen odgovor sve uzburkao: A vi biste voleli da ja budem...

Pop diva Jelena Karleuša priredila je u subotu, 24. avgusta, spektakl u Somboru na manifestaciji "Somborski noćni bazar," gde je dočekana ovacijama velikog broja obožavalaca.

Pre nastupa, Jelena je otvoreno govorila o brojnim aktuelnim temama, uključujući lične uspehe, situacije s kolegama, ali i uspesima naših olimpijaca u Parizu.

Karli je nedavno proslavila rođendan, pa smo joj ovom prilikom, sa malim zakašnjenjem, čestitali. Pored punih trgova, oborenih rokorda u Crnoj Gori, pitali smo je šta više da joj poželimo, kada svoje snove već ostvaruje.

- Ne treba mi ništa više od toga. Stvarno uživam da radim svoj posao, živim svoj san. Dugo godina, decenija, sam na neki način bila onemogućena da radim posao onako kako treba i kako mislim da moja publika zaslužuje, da se družimo na ovakvim mestima, na velikim koncertima. Godinama im nisam pružala to zadovoljstvo, ali broj ljudi na koncertima, euforija koja se sada dešava je dokaz da su me dugo čekali i, evo, konačno su me dočekali - rekla je Karleuša.

foto: Privatna Arhiva

Jelena nam je otkrila kako je proslavila rođendan, ali i od koga je dobila čestitku u ponoć.

- Meni su krenuli da čestitaju rođendan dan ranije. Tata me zvao da mi kaže: "Ja želim dan ranije da čestitam", da bude prvi. Svi oni koji su trebali da čestitaju, čestitali su baš onda kad je trebalo - rekla je Jelena sa zagonetnim osmehom.

Nedavno je otkrila da se u njenom životu pojavila nova muška osoba. Na naše pitanje da li se zaljubila, Jelena je rekla:

- Vi biste voleli da budem zaljubljena? (smeh) Mislim da najbolje sijam kada sam na bini i kada se družim sa mojom publikom. Iskreno, meni muškarac nije potreban da bih puno sijala. Mogu da kažem da muškarci mogu da učine da se ja lepo osećam, a mogu i da mi pokvare raspoloženje, to je već poznato... (smeh) - istakla je Karli kroz smeh.

Nastup u Rumi, 23. avgusta, bio je posebno emotivan. Izdvojio se trenutak koji je posvetila Milanu Raduloviću, kada je prvi put uživo izvela moćnu baladu "Runde" i posvetila je upravo Laći, koji potpisuje ovu numeru.

04:18 JK otpevala pesmu posvećenu Laći i rasplakala sve

- Žao mi je što nisam bila u prilici da mu kažem koliko je pesma lepa i što nije mogao da vidi koliko se publici sviđa. Žao mi je što je izgubio život tako mlad, ali kroz tu pesmu će nastaviti da živi. Večeras ću je ponovo izvesti - rekla nam je Karleuša.

Pošto je Jelena nastupala u Somboru, gradu u kom živi čuveni košarkaš Nikola Jokić, pa nismo mogli da je ne pitamo da li je imala priliku da ga upozna i kakvo mišljenje ima o njemu.

- Čula sam, naravno, za njega. Veliki košarkaš i sportski superstar. Drago mi je što sam u Somboru, zbog Nikole, ali i zbog Somboraca, jer sam čula da su fantastična publika - rekla je pop diva.

00:13 Karleuša napravila dar-mar u Somboru

Na svoj rođendan publiku je iznenadila brutalnim spotom za pesmu "Benga" i još jednom pomerila granice na srpskoj javnoj sceni.

Fanovima je posebno privukao pažnju sam kraj spota, što nas je navelo da je pitamo - kad će nastavak?!

- Moraćete da sačekate treći video koji se sprema. Zoran Birtašević je glavni alfa i omega kada je reč o video produkciji. Potrudili smo se da publici pružimo video koji ide u nastavcima, to je jedan skup i ozbiljan poduhvat, ali smatram da moja publika zaslužuje da ima najbolju priču. Navikli su od mene da imam najbolje spotove, jer ne snimam spotove kojih se sutra niko neće sećati i koji su bačeni novac. Kad se kod mene ulaže, barem se ulaže za nešto što ostaje zauvek i to pravi razliku između drugih i mene - istakla je pevačica, pa dodala:

- Volela bih da snimimo video i za pesmu "Lucifer", i za numeru "Ja", "Nepogrešivo" sa Devitom, "Mašala" sa Milicom, i za "Alien", "Abu Dhabi". Išli bi u Emirate, to mi je posebno interesantno i tome se najviše radujem, mada znam da Zoranu nije do pustinje. Ali ja obožavam Emirate, volim i Dubai i Abu Dhabi. Nešto ćemo uvek smisliti - istakla je zagonetno.

foto: Printscreen

Jelena je nedavno pružila podršku svom kolegi Radiši Trajkoviću Đaniju, nakon neprijatne situacije koja se dogodila na slavlju olimpijaca, kada pevač nije stigao da otpeva svoj blok pesama.

- Đani je kralj. Ima brutalne pesme, brutalno peva i da Đani bude pozvan na jednu košarkašku proslavu, a da ne peva, da pevaju svi drugi, to je po meni šokantno, on nije taj koji se lakta. Da sam bila tu, raščistila bih one anonimne što su pevali pre njega! Sve sem Milice, znam da je ona pevala, to je opravdano, i naravno, pevao bi Đani - rekla je Jelena.

- Đani je šou-program, prava je faca, on nema filter, koga voli - voli, koga ne voli - ne voli. Super je lik i ima brutalne pesme, on je baš legenda. Ja, na primer, narodnjake ne slušam, ali kad slušam, slušam te OG narodnjake, a to je Đani naravno. Ja sam podržala i, na neki način, odbranila i mog kolegu Acu Lukasa, koji je bio na meti napada ljudi koji ne mogu ni po čemu ni ime da mu izgovore. Ne volim nepravdu, i uvek ću biti na strani kolega.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Jelena je otkrila šta bi ona uradila da se našla u Đanijevoj situaciji.

- Ja nisam kao Đani, nisam neko ko ćuti i miri se sa sudbinom. Ja bih već našla način da... (smeh). Definitivno nisam fina kao Đani, on čeka svoj red, a ko čeka, taj nekada i ne dočeka. Ljubav za Đanija i za skoro sve moje kolege - poručila je pop diva, te otkrila da li je pratila Olimpijske igre.

- Da, napisala sam post o Novaku Đokoviću, stoji i dalje na mom Instagramu. Čovek je vanzemaljac, putuje Teslinom energijom, broj 3... Zato je tu gde jeste, najveći od najvećih. Ponosna sam na njega, ponosna je čitava Srbija, on je najveći srpski ponos - istakla je pevačica, pa se dotakla svog predstojećeg nastupa u Beogradu.

- Dragi Beograđani, dođite u Nacionalnu klasu, biće ludo! Čujem da je već sve rasprodato, ne znam kako ćemo to odraditi, ja dve večeri da pevam ne mogu. Spremamo se za veliki koncert na Ušću u Beogradu sledeće godine, pa da ne kvarimo ekskluzivu - zaključila je Jelena Karleuša.

Bonus video:

