NAJNOVIJI SKANDAL! Lija izdala muža Mutu, Mrkva glumi idilu s Balvanom

Leto se polako bliži kraju, ali zato tračevi ne prolaze.

Ima ih sve više i više.Jedno što se menja jeste to što poznati na sve načine pokušavaju da sakriju prljav veš. Ono što njima odgovara, to rastrube na sav glas, a ono što nije baš tako reprezentativno, to se krije, laže, maže i na sve načine zataškava. Ali od mene teško da bilo šta može da se sakrije pod tepih. Teško, zaista teško. Sve vaša abronošica sazna i vama lepo umota u najsjajniju foliju, da vi možete tačno da naslutite ko su glavni akteri. A ove nedelje donosim vam jednu zanimljivu pričicu. Evo o čemu se radi. Jedan bračni par, poznat u gradskim krugovima, koji se druži s poznatim ličnostima, uživa za sve pare, ali su stečene na prljav način. Nju ćemo da zovemo Lija, a njega Muta. Mislim, nije on nimalo mutav, a procvetao je tek nakon što ga je ostavila bivša. Tada se totalno promenio i osililo. Doduše, nekako mu je krenulo u životu. Sada žari i pali. Nije važno čime se on bavi jer poslove menja na godinu dana. Ne zna ni on gde udara. Uglavnom, sada pokušava da sakrije da je prevario nekoliko svojih poslovnih partnera za veliki novac. Milioni su u pitanju. Desilo se to da se malo zaigrao, a da ga je žena Lija zeznula. Evo šta je uradila. Umesto da pošalje dokumentaciju na pravu adresu, ona je pogrešila i poslala ceo izveštaj svojoj prijateljici, koja je alapača. Kad je ona videla šta sve piše, odmah je pozvala prijateljice i rastrubila.

Muta se uhvatio za glavu jer ga je iz gluposti izdala njegova draga. Ovamo se pući, slika na društvenim mrežama i pokazuje šta je sve dobila od muža, a ovamo ne vodi računa šta šalje. Nastao je pičvajz. Ljudi koji su obmanuti su upućeni i prijavili su nadležnim organima da se sve ispita. Biće tu još belaja. Do tada da vam ispričam lažnu ljubavnu idilu poznatog para. Nju ćemo da zovemo Mrkva, a njega Balvan. Jao, kako glume na mrežama. Pa to sve puca od strasti i pažnje, ali nije tako. Čim se završi snimanje, Mrkva odmah počne da se svađa s Balvanom. To se sve trese. Sve mu spočitava, vređa ga, ponižava, ucenjuje i još mnogo toga. Idiličan život predstavlja na mrežama da bi bivšeg napravila ljubomornim i da pokaže da je zadovoljna. Ali to je samo jedna šarena laža. Takvih ima koliko volite, nego idem ja da vam saznam još nešto i da se vi lepo oduševite sledeće nedelje.

