SIN JUSE BULIĆA PODELIO FOTOGRAFIJU S BANETOM OPAČIĆEM I POSLAO JAKU PORUKU! Đorđe pokazao ko je zapravo autor brojnih hitova

Naslednik Jusufa Juse Bulića Đorđe, retko kada javno hvali svoje prijatelje.

Ali sada je napravio izuzetak. Predsednik sportskog društva "Železnik" podeliio je fotografiju sa svojim prijateljem, autorom brojnih hitova Banetom Opačićem i poslao jaku poruku:

foto: Privatna arhiva

- Dragi sugrađani i prijetelji, jedan od razloga zbog kojih koristim društvene mreže jeste da bih podelio sa vama sve što radim, ali i da bih vam pružio priliku da me upoznate i van posla, kroz priče koje su deo mog života - započeo je Bulić i nastavio:

foto: Privatna arhiva

- Danas bih želeo da podelim sa vama priču o prijateljstvu koje traje već dvadeset godina, priču o mom dragom prijatelju, Banetu Opačiću. Baneta ne treba posebno predstavljati on je veliki čovek i izuzetan umetnik koji je svojom muzikom i pesmaam ušao u domove i srca mnogih ljudi. Za mene, pored svega toga, on je neko koga sa ponosom zovem svojim prijateljem. Naša priča počinje pre dve decenije u njegovom domu u Slanakamenu. Spojila nas je ljubav prema muzici, emociji, a posebno baladama. Banetove balade u sebi nose setu i tugu prošlih vremena, koja možemo ponovo doživeti samo kroz pesmu. Prolazeći kroz sve što život nosi, naše prijateljstvo je nešto dublje. Bane je za mene postao ne samo prijatelj, već i član porodice, stariji i mudriji brat. Iako smo samo zbog obaveza često sprečeni da se vidimo, njegove balade su uvek sa mnom bilo da vozim ili treniram. Na kraju dana, želim vam svima da pronađete jednog ovakvog prijatelja u svom životu. Banetu hvala što je moj prijatelj i hvala mu na divnoj muzici i pesmama kojima je ispunio naše domove, kafane i srca- napisao je on na Instagramu.

