PREPOZNAJETE LI PEVAČICU SA SLIKE? Stavila periku, obukla besni kostim, pa zavodljivo zaplesala, mreže se usijale "Domino dama"

Teodora Džehverović, neretko je u žiži javnosti zbog provokativnih fotografija, koje se svakodnevno komentarišu, a njoj to, očigledno, prija, pa nastavlja da šokira.

foto: Damir Dervišagić

U nekoliko navrata se i njena majka Gordana Džehverović oglašavala tim povodom i otkrila da joj često ne prija ćerkino ponašanje.

- Scena je scena, to je šoubiznis, na to sam navikla. Ima ona strahopoštovanje prema meni, sasluša me kad god joj održim predavanje - kaže Goca.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica ne mari za komentare i na Instagramu često postavlja video klipove i fotografije koji znaju da budu na ivici erotike.

Ovoga puta je iznenadila sve na TikToku svojim stajlingom koji ju je promenio do neprepoznatljivosti.

foto: Printscreen

Teodora je obukla kostim koji je ceo bio u lancima, šnalama i nitnama a na glavi je imala kratku crnu periku sa šiškama. Zavodljivo je zaplesala i uvijala se ispred kamere, a komentari ispod objave su samo pljuštali.

foto: Printscreen

"Učinilo mi se da je Ema Radujko", "Boginja", "Ista Sanja Aleks", "Meni si prelepa", "Domino dama", "Trebalo mi je nekoliko sekundi da shvatim ko je" i mnogi drugi...

Bonus video:

00:15 Teodora Džehverović