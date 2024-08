POZNATI RIJALITI BLIZANCI PROMENILI POL I POSTALI ŽENE: Pet godina su trajale pripreme, jedna se udala, evo čime se sada bave

Mika i Giba Vasić godinama su u javnom svetu, a prvi put su se pojavili kao sinovi Rade i Radeta Vasića. U samom startu su pokupili simpatije gledalaca u jednom rijaliti formatu, ali nikada nisu bili prosečna braća blizanci.

Godinama su pokazivali drugačije sklonosti i izdvajali se od svojih vršnjaka, a kao bomba odjeknula je vest o njihovoj promeni pola.

Kako je Kurir prvi pisao, ali i objavio fotografije nakon operacija, blizanci su postali žene, Ivana i Ana Nikolić.

Tada se Rada Vasić oglasila za Kurir i kratko prokomentarisala informaciju koja je procurila u javnost.

- Neću ništa da komentarišem. Samo nek su žive i zdrave - kratko je prokomentarisala Rada, koja je bila veoma nervozna pa je prekinula vezu.

Nešto kasnije je progovorila za javnost i otkrila koliko je srećna što sada ima ćerke.

- Pet godina su trajale pripreme za sve to, znači prvo su išle kod psihologa, pa kad je psiholog dao odobrenje uradile su silikone, nije neki veliki broj ali će biti sve veći i veći, jer se silikoni menjaju, nakon toga su uradile operaciju promene pola, operacija je trajala osam sati. Ja sam bila prisutna i čekala sam i tresla sam se, to može da zna samo neko ko je majka. Nisu radile operaciju u isto vreme, a koja je uradila prva ja to ne mogu da kažem. Inače, njih dve imaju sada mnogo bolji posao, sede u kancelariji i nisu više frizerke, jedna od njih dve se udala, a kad bude ova druga došla i rekla da ima dečka za koga se udaje, ja ću da je podržim - ispričala je Rada Vasić za Skandal.

Podsetimo, nekadašnji učesnici "Velikog brata" i "Zadruge", promenili su pol i sada su Ivana i Ana Nikolić.

Ivana se udala u blačkoj opštini pred matičarem. Njen izabranik je Nemac. Građansko venčanje je obavljeno u petak, 17. februara, i njemu su prisustvovali samo uži članovi ove porodice.

Kako nam je tada prenela matičarka u blačkoj opštini koja ih je venčala, Ivana Nikolić je uredno imala dokumenta, te je mogla da sklopi brak sa Nemcem koji je njen izabranik. Sa njima je bio i prevodilac, zbog mladoženje. Procedura za sklapanje braka podrazumevala je dokaz da je Ivana žensko, a njen raniji život za matičare nije relevantan.

