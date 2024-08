ŠOK INTERVJU JOVANE JEREMIĆ, RONI SUZE NA PROSLAVI: Želela sam sve ovo da otkažem, ali moja ćerka je javna ličnost!

Voditeljka Jovana Jeremić danas slavi rođendan svoje ćerke Lee, koju je dobila iz braka sa Vojislavom Miloševićem.

Jovana Jeremić je sada pričala o privatnom životu, a tokom intervjua se rasplakala.

Voditeljka je na početku otkrila šta je poželela ćerkici za rođendan, a onda se osvrnula na ne tako lepe stvari koje joj se privatno dešavaju, a vezane su za njenu porodicu.

foto: Printscreen Instagram

- Ćerkici sam poželela da bude svoja, da tačno zna šta hoće, šta neće. Ja sam je obradovala sa nekoliko stvari, našla sam joj tu čuvenu mačku, to je bila njena želja. Sve ovo što vidiš je mojih ruku delo. Ona je skromna, ona ne traži puno, ali tačno zna šta hoće, radim na tome da razvija svoj stav, ona zna tačno šta želi. Skromnija je od mene, ja to nisam. Ja sam samo skromna za život, moji su ciljevi visoki, najstrožija sam prema muškarcima, oni moraju da budu uspešni, bogati i svoji. Ako to ne mogu da uspeju, oni za mene nisu muškarci - rekla je Jovana na početku.

Jovana: "Ovih dana često plačem"

foto: Jovana Jeremić

- Ovih dana često plačem, iz privatnih razloga. Svako od nas se susretne sa ovom situacijom u kojoj sam ja tada, ali ja ne pričam o tome. Moram puno da radim da bih sklonila svoje misli koje imam u glavi. Dođu neka vremena kada čovek mora da bude jak, a ta vremena su vezana za roditelje. Ja sam mislila za sebe da nisam toliko vezana za svoje roditelje, ali zapravo sam shvatila da sam emotivno biće. Ja vrlo emotivno preživljavam što se tiče ljudi koje volim. Suze su za ljude. Život je težak nekada, ali čovek mora da bude jak i pozitivan. Čovek se sikira oko nebitnih stvari, a onda shvati da je zdravlje najveće bogatstvo. Ja sam treće dete u porodici, mene je otac dobio kada je imao 37, a mama u 35. Bila sam željeno dete, dete koje je spaslo taj brak. Bila sam dete iz ljubavi. Ja njih volim najviše na svetu. Moja Lea je moj najveći vetar u leđa, ona mi daje snagu za sve ono što neko od nas mora da preživi nekad - rekla je Jovana koja nije mogla da zaustavi suze.

- Želela sam sve ovo da otkažem, ali sam htela da ispadnem profesionalac i da se sve ovo napravi - nadovezala se ona.

Jovana: "Lea je javna ličnost"

foto: Ata images

- Nemojte nikad da blurujete moju ćerku, nema potrebe. To je besmislica. Ja svoje dete slikam, moje dete nosi krst da je ćerka Jovane Jeremić. Lea je već javna ličnost i popularnija je od mene. Toliko je pametna i prestigla je celu svoju generaciju, sve ih je prestigla. Dete je pametnije od mene, ponosna sam na sebe. Imala sam težak život, ali sam se izborila. Imam osećaj da me čekaju velike stvari, radujem se svime - rekla je Jovana, pa je spomenula i Dragana.

- Nadam se da će Dragan moći da isprati moju holivudsku karijeru - kazala je Jovana za kraj.

kurir.rs/blic

