"DECA SU SAD SAMO PROBLEM I SMETNJA" Jovana Jeremić progovorila o trudnoći sa bogatim pekarom

Voditeljka Jovana Jeremić je u utorak imala lep povod za slavlje. Ona je svojoj ćerkici Lei koju je dobila sa Vojislavom Miloševićem napravila rođendansku proslavu povodom 6. rođendana.

Ona je pred našim kamerama otkrila neke detalje iz privatnog života, kao i šta planira sa svojom karijerom.

- Lea puni šest godina. Sledeće godine kreće u školu, moja jedinica, moja naslednica, sve moje. Zapravo, ja tek sada shvatam koliko sam veliku stvar uradila te 2018. kada sam je rodila - rekla je ponosna majka i otkrila da joj je Dragan puno pomogao u pripremi slavlja.

- Dragan mi je puno pomogao. Ja sam u nekoj fazi života kada imam neke svoje privatne izazove vezano za moju primarnu porodicu, za mog oca kojeg najviše na svetu volim i puno mi je pomogao da ovo danas izgleda ovako kako izgleda. Ali eto, mislim da sve u životu što nam se događa da negde čini deo nas kasnije i da nas to još više osnaži i da nas motiviše da budemo još bolji. Poznato je da su očevi vezani za ćerke, odnosno ćerke za očeve. Tako je u mom slučaju i moj otac je neko koji je na mene zapravo izvršio najveći uticaj kroz moje odrastanje. Uvek me učio i naučio me da nema besplatnog ručka. To je prva stvar. I druga stvar koju mi je govorio, "ćero, biraj gazdu za kojeg radiš". Znači, sam čovek bira gazdu za kojeg radi. Tata mi je obeležio moj život... On danas nije ovde iz opravdanih razloga. Kod kuće je, odmara. Tako treba da odmara, ali on je neko koga ja volim najviše na svetu - rekla je Jovana vidno potresena i na ivici suza, ali je nastavila i ispričala šta je ćerka tražila za rođendan.

- Tražila je balone, lažem te, ket nep (catnap igračk, prim. aut.). Neka luda divlja mačka je u pitanju. I sad ja sam razmišljala da li je to omogućim ili ne. Međutim, moja koleginica Antonela Jelić je bila zadužena za te najteže zadatke. I ona je našla dve čak te mačke, divlje mačke. I sad je Lea presrećena. Jednu je ubacila ovako u balon. I sad mora da se probuši balon, da bi se došlo do toga. I eto, Lea se raduje. Moja ćerka je jedna jako skromna devojčica. Na čemu ću raditi da a ne bude. Pošto ja smatram da skromnost je vrlina onda kada postaneš mnogo veliki, pa ti treba malo da bi bio srećan jer imaš puno. Ali na početku karijere čovek ne treba da bude skroman. Treba da bude megaloman i da sanja velike snove. I da postavlja visoke ciljeve. Ja da sam bila skromna u ciljevima, ne bih sedela ovde sa vama i pričala na ovakav način. Znači čovek mora da ima visoke ciljeve. I da se trudi da u životu bude megaloman - pa je otkrila šta je Dragan poklonio Lei.

- Sve ovo što vidite ovde joj je poklonio. Vilu Jovanu i bazen u kom se kupa i jedno srećno detinjstvo kao i mnogo ljubavi, očinsku ljubav - Lea je srećna što ima dvojicu očeva - kazala je i otkrila kako je Dragan prihvatio Leu.

- Dragan je lav, ona njega obožava, kad nisam u prilici i kad vodim "Jutarnji", on joj ujutru da doručak, odvede je kod moje snaje i poljubi je. I to nema cenu. Dragan je neko ko je obeležio moj život. Dragan Stanković zaslužuje svaku vrstu poštovanja sa moje strane. I ja se trudim uvek da mu odam to poštovanje jer smatram da je ljubav, pored emocija, nešto što zahteva jednu vrstu odgovornosti. I to je problem današnjih muškaraca što oni i pod ljubavlju smatraju i seks. Seks je samo propratni deo, jedan element ljubavi. Na prvo mesto su poštovanje i sigurnost. I mogli bih sav seks ovog sveta da trampim za ovo što sam navela, a to su poštovanje i sigurnost. Posebno što ja nisam žena telesnog, već i duhovnog sastava - pa se dotakla i priča o njenoj trudnoći o čemu se učestalo pisalo ovih dana.

- Besmislice, gluposti. Trudna je Draganova snaja, ne ja. Mene to ne interesuje. Ja decu sad neću. Meni su deca sada samo problem i smetnja. Ja nisam tip žene koja se bavi trudnoćom da bi vezala muškarce za sebe. Za mnom su muškarci gubili glavu zbog moje fatalnosti prema njima i mog odnosa prema njima. Ja sam ih beskrajno volela. Kao što volim i Dragana. On je muškarac kojeg najviše volim u životu. I kog sam najviše volela sada u životu. Tako da deca su samo proizvod ljubavi. Deca nisu način da se zadrži brak. Niti su način da se osvoji nečije nasledstvo, pare ili tako dalje, to mene ne interesuje. Mene sada interesuje da gradim svoju karijeru van granica Srbije i Balkana, jer ja sam osvojila ceo Balkan i Sloveniju i Makedoniju i Crnu Goru i Hrvatsku, čak i Bugarsku. Pa čak i jedan deo Rumunije, smem slobodno da kažem. Nalazila sam se u više uloga (Njegoš, Džeki Kenedi, carica Milica, Merilin Monro), jer mi to dobro ide, nesuđena sam glumica, trebala glumu da upišem. Moj cilj je sada da od svoje 33. odnosno 34. godine (25. oktobra punim 34) gradim jednu svetsku karijeru, pre svega proameričku, ali samim tim i svetsku. Moj sledeći cilj je da postanem najpoznatija holivudska zvezda - rekla je Jovana

