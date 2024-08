GOCA TRŽAN KONAČNO IZGOVORILA IME BIVŠEG MUŽA Pevačica šokirala detaljima: Ne stidim se tog braka, Ivan Marinković je...

Pevačica i voditeljka Goca Tržan dugo je izbegavala da priča o svom bivšem suprugu i ocu njene ćerke Ivanu Marinkoviću.

Goca je sada progovorila o nekadašnjem partneru, rijaliti učesniku Ivanu Marinkoviću.

“Ne stidim se tog braka. Ivan Marinković je biološki otac mog deteta. Bili smo u braku četiri i po godine, odnosno toliko smo ukupno bili zajedno. To je sve što imam da kažem. Za mene je to davno završeno poglavlje. Nas dvoje smo razvedeni od 2012. godine”, započela je Goca.

foto: Miomir Milić

“Nemam potrebu o tome više da pričam. Nemam nikakvu emociju prema njemu. Da bih uzela to k srcu, morala bih da gajim emociju prema tom čoveku. One sekunde kada sam odlučila da se razvedem od njega, prestala sam bilo šta da osećam prema njemu. Želela sam da on bude otac svom detetu. To je bila moja želja, sve sam činila da to bude tako… Da bi jedan odnos bio normalan, moraš da imaš dve normalne osobe! Socijalno, moralno, politički pristojne osobe. Ako je jedna osoba samo malo ispod toga, onda tu odnos ne može da postoji“, istakla je Tržanova u emisiji "Pretres".

"Sve što sam u životu radila je da moja ćerka bude srećna i da bi imala oca”, zaključila je Goca.

