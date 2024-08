GOCA ĆERKU OSTAVILA KAD JE IMA 3 MESECA, KOMŠINICA JE DOJILA: Danas joj se obratila ovim rečima: Rodila majka...

Pevačica Jelena Vučković danas proslavlja rođendan a majka Goca Božinovska joj je na društvenoj mreži među prvima čestitala.

Božinovska se povukla iz javnosti i sa društvenih mreža, ali je danas napravila izuzetak, kako bi se obratila svojoj ćerki.

- Rodila majka lepotu svoju. Srećan rođendan. Voli te mama - napisala jeGoca u objavi, uz Jeleninu fotografiju i dodala emodžije srca, torte i čaše vina.

Podsetimo, Jelenina ispovest kad je ispričala kako je kao beba, dok je imala samo tri meseca, ostavljena kod bake, da majku i oca mesecima nije viđala, pošto su oni zasnovali nove porodice i nju "ostavili po strani" mnoge je veoma potresla. A kada joj je baka Radmila, koja ju je odgojila, preminula priznaje da joj se od tog trenutka promenio život.

"Poslednje godine nisam svoja, dosta sam se promenila prema ljudima. Baka me je podigla, tu je bila i tetka i njena ćerka... Jesam krivila majku što me je ostavila, ali sada kada vidim ništa pogrešno nije uradila, ostavila me je u sigurnim rukama.

- Baka mi je govorila da je to bilo sa tri meseca, roditelji kažu da je bilo malo kasnije. Komšinica me je dojila. Kako mi je baka objašnjavala, ona je bila mlada i nije ni mogla da me doji... Ja sam dete iz hrišćanske porodice i vaspitana sam da ne mrzim oca i majku. Baka mi je uvek govorila da su oni moji otac i majka, ali ona je bila moja majka - počela je Jelena.

Gocina ćerka priznaje da joj razdvojenost od roditelja stvorila traume, a kako vreme prolazi, one su i dalje prisutne.

- Bilo je trenutaka kada sam sebi govorila: "Ja nemam roditelje, imam samo baku"... Dosta sam se pokrivala i po glavi, imala sam strahove strašne. Preznojavala sam se. Mislila da je neko u prostoriji, to su sve neke traume. Nažalost, sada mi se sve vraća. Bilo je teško. Baka mi je birsala suze, tetka isto.

