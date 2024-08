"SAŠA NAM JE PLAĆAO HOTEL, A SA ŽIKOM SMO JEDNOM SPAVALI PORED..." Nemanja Nikolić otkrio sve nepoznate detalje o dolasku u ZG

Pevač Nemanja Nikolić je svoju karijeru započeo pre tačno 20 godina, u prvoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, i ostao upamćen kao jedan od šestoro finalista.

Već na prvom albumu otpevao je dva velika hita „Drugarice“ i „Bebo moja“, a vrhunac njegove karijere desio se 2008. godine, kada je objavio megahit „Da se napijem“, koji se sluša i dan-danas.

Pevač je sada prvi put otkrio kako je izgledao prvi susret sa Sašom Popovićem.

foto: Nemanja Nikolić

-To su divna sećanja i nešto što je promenilo naše živote i to je jedan predivan period. Pričam u ime čitave ekipe. Mi smo bili deca, nismo ni znali šta se dešava tada. Bukvalno se preko noći sve preokrenulo i ušli smo u taj svet muzike i postali smo pevači, popularni tada i imali čak i naše pesme - rekao je Nemanja za Grand.

Pevač se prisetio i kao je putovao u to vreme na snimanja koja su u njegovom slučaju bila gotovfo svake nedelje.

foto: AV Team

-Dolazio sam autobusom, kao i svi. Dešavalo se, „Simplon“ autobus je polazio iz Leskovca i prolazio kroz moje mesto Doljevac. Sećam se da je tu bio u 10 ujutru. Tada je bio drugi sistem takmičenja, a nas nekoliko je dolazilo iz emisije u emisiju. Posle smo živeli u hotelu, Sale nam je platio hotel na Bežanijskoj kosi i 9 meseci smo tamo stanovali dok je trajalo takmičenje, kako ne bismo putovali - podsetio se pevač svojih početaka karijere.

Mnogi koji su bili u braku nisu imali sreće, kada je reč o učesnicima prve sezone, osim Nemanje koji ima posebno viđenje uspeha na tom polju.

-Mene ti razvodi ne zanimaju. Kao i u svemu u životu, treba imati sreću da se nađu, kao bi neko rekao dvoje normalnih. Malo ima normalnih ljudi, ali možda sam ja imao sreće da pronađem pravu osobu sa kojom nemam problema. A možda ću ih imati za dve godine, to se nikad ne zna. Razvod braka je sada nešto što je sasvim normalna stvar. Ako nešto ne funkcioniše ideš dalje i to je to. Nije mi jasno zašto se toliko podiže frka oko toga. Pa koliko se ljudi razvede u jednom danu u celoj Srbiji, šta ima veze to. Sve je to život – ispričao je Nemanja.

foto: Printskrin / You Tube

Nemanja se prisetio i događaja koji jese dugo prepričavao kada je sa kolegama iz takmičenja predvođenim Žikom Jakšićem morao da sticajem okolnosti prespava u jednoj štali i otkrio pojedine detalje tog nesvakidašnjeg konaka.

-U Genzelkirhenu smo negde spavali jer nije bilo mesta u hotelu, kasno smo se čekirali. Ni u jednom hotelu nije bilo mesta. Pronašli su nam neko selo gde su živeli čobani. Tu je bilo jedino mesto gde smo mogli da prespavamo. Ispod nas su bili volovi, bikovi i krave… Lepo smo spavali, kao na selu. Miris onih krava, to je sve bilo simpatično, dok smo sutradan ii prekosutra odleteli za Ameriku i spavali u „Mandalay Bay“-u, jednom od najskupljih hotela na celom svetu. Inače, cela ekipa je bila u toj štali, zajedno sa Žikom. Bilo je: „Rokeri, to je što je, nemamo gde!“ Idemo dalje. Bilo je zanimljivo – zaključio je Nemanja za Grand.

Bonus video:

