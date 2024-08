"SREĆNA SAM I NE MOŽETE MI NIŠTA, ŽIVIM KAKO ŽELIM" Jovana Pajić iskreno o detaljima života, potkačila i kolegu

Jovana Pajić je srećna je što je publika oberučke prihvatila njen povratak na koji je čekala godinama. Kako kaže nije znala da će ova pesma pokrenuti lavinu emocija.

- Kada bi znali koja će pesma biti hit, svako bi izbacivao hitove. To je božja volja, a na nama je da smo vredni, radni i da čekamo svojih pet minuta. Ako postoji neka tombola, loptica se u ovom krugu zaustavila na meni. Biće mi ozbiljan zadatak da to prevaziđem i nadamšim samu sebe. Mogu da budem srećna što sam dobrodošla nazad. Što sam osetila ljubav i podršku svih kolega i publike, posebne ove nove koja me ne poznaje, novih naraštaja koji ne znaju ko sam ja, ali i ovih koji su me čekali sve ove godine - kaže Jovana Pajić i dodaje:

- Blagoslovena sam jer se to ne dešava često. Bila sam u strahu kako će se pesma dočekati. Na kraju je sve prevazišlo moja očekivanja i ja sam stvarno srećna.

Jovana se osvrnula i na gradske priče da je njoj lako, jer je u dobrim odnosima sa Marijom Šerifović, pa su joj autori dali najbolju pesmu, što je pevačicu nasmejalo.

- To mi spada u rangu španske sapunice. Narod je veoma maštovit. Tome se ne može stati na put, niti treba. Nije zabavno pričati samo o tome ko šta radi, ko stvara, to je predosadno, nego ajde da iskopamo neki žutać i tako olakšati ljudima svakodnevicu. Živim život onako kako ja želim. Provodim vreme sa ljudima koji su dobri, pozitivni od kojih mogu nešto da naučim, koji mogu da mi budu vetar u leđa i podrška, koji me neće sputavati. Takve ljude čuvam kao najveće i najdraže blago. Jedno zdravo okruženje koje te ne razboljeva, koje te motiviše, podstiče. Stvarno sam srećna i ne možete mi ništa.

Pevačica se dotakla i trenutne muzičke scene, gde ima dosta korišćenja autototjuna.

- Mnogo je lako sada diskutovati o tome. Prilično sam sigurna da se ni našim roditeljima nisu sviđale 90. Sada možda ovo nije moja šoljica čaja, ali nemam ništa protiv. Jednostavno moramo se pomiriti sa tim da vreme ide napred i da se trendovi menjaju i da se ukusi razlikuju. Otvorena da sam da slušam i ono što ne slušam, da čujem šta to klinici okidaju. Sve je meni to OK - naglasila je ona.

Jovana je pre mnogo godina privukla veliku pažnju javnosti kada je snimila duetsku numeru “Jugić” sa Bojanom Tomovićem. Ona je sada otkrila da li je u kontaktu sa pevačem, koji je javno govorio da ima bipolarni poremećaj i da se leči.

- Zavisi od toga u kojim se cipelama probudi. Pre nekoliko dana mi je pustio poruku posle mnogo godina jer nismo bili u kontaktu. Bio je u jednom etno- selu gde smo često borivili kada smo radili turneju u Bosni i onda me se setio. Pustio mi je poruku da me pozdravi i pita kako sam. Uvek volim da znam da je dobro - rekla je ona za TV “Pink”.

