ČLAN POPULARNOG BENDA POČEO SOLO KARIJERU, A SADA OBJAVIO PRAVI LETNJI HIT: Publika ovu pesmu traži i po 10 puta za veče!

Mišo Banjac je muzičar i pevač koji je svojevremeno oduševljavao publiku u "Jet set bendu", a nedavno je otpočeo solo karijeru, pa niže pesmu za pesmom. Nakon numere "Bilo je za pamćenje", koju je objavio u maju, već u julu usledili su "Drugovi i kumovi", koju Mišo već uveliko izvodi na nastupima i oduševljen je reakcijama publike.

foto: Bojan Stevanović

- Presrećan sam što je pesma "Drugovi i kumovi" osvojila srca publike, možda i više nego prethodna. Pevali smo je celo leto, a publika ju je toliko zavolela da su je tražili i po deset puta za veče. Veliku zahvalnost dugujem Aleksandru Sofronijeviću, Dragiši Baši i Ivanu Lekiću, koji su i ovog puta doprineli svemu ovome. Zajedno smo uspeli da stvorimo pravu priču i napravimo muziku koja dopire do srca ljudi - kaže Mišo, koji je pesme objavio u izdanju Sofronijevećeve produkcije "AS STUDIOTON", i dodaje:

foto: Bojan Stevanović

- Sada, s velikim uzbuđenjem, najavljujem novu pesmu "Voli me do boli" koja izlazi u oktobru, a na kojoj je radila ista ekipa. Verujem da će ova pesma izazvati jednako snažne emocije i postati nova omiljena melodija svih onih koji me podržavaju na ovom putu. Takođe, radujem se što nastupam u emisiji "Karavan" na RTRS TV, te imam nekoliko zakazanih nastupa s poznatim kolegama. Uskoro ću nastupiti i sa Antoniom Čerkez, učesnicom "Zvezda Granda". Inače, za pesmu "Drugovi i kumovi" Mišo Banjac snimio je spot koji savršeno odgovara rečima pesme, a možete ga pogledati na linku.

