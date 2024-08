DRAMA OKO SEVERININOG NASTUPA U SARAJEVU! Lukas poručio da će pevati besplatno: Kolege da prestanu da pljačkaju građane

Kako pišu mediji iz regiona Severina je jedna od izvođača koja će se pojaviti na dočeku Nove 2025. godine, a za tu priliku biće izdvojena basnoslovna svota novca.

foto: Jelena Balić

Za ovakve manifestacije uvek su se izdvajale visoke cifre, ali ovoga puta, kako navode, suma je rekordna. Kao bomba odjeknula je vest iz regiona, a na istu reagovao je Aca Lukas.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, pevač je objavio fotografiju vesti i obratio se svojim kolegama:

- Volim Srbiju, volim Beograd, volim Bosnu i Hercegovinu, volim Sarajevo, volim Hrvatsku, volim Zagreb... Želim da moje kolege i kolege ne pljačkaju budžetske pare jer je to novac od svih građana. Pevaću u Sarajevu za Novu Godinu bez honorara jer nema smisla da nekoga plaćaju 800.000 KM. To bi bila velika sramota! Sarajlije znaju šta je muzika.

foto: Nemanja Nikolić

Odmah nakon Lukasa, oglasio se i njegov menadžer Saša Mirković i potvrdio njegove reči.

foto: Printskrin/Instagram

- Iako imamo zakazanu Novu Godinu, spremni smo da je otkažemo i da Aca Lukas i Folk House bend nastupaju u Sarajevu i to bez honorara u Sarajevu. Danas smo se to dogovorili, ukoliko Sarajevo to želi. Znači zabava celu noć a Sarajevo za to neće platiti ni marku! Želimo uz to da doniramo JU Pazarići kao što smo to već uradili. Pozivam grad Sarajevo da planirani novac utroši na nešto korisnije građanima a mi ćemo ih u novogodišnoj noći zabavljati besplatno - napisao je Mirković.

Podsetimo, za kompletan događaj oko dočeka Nove godine u trajanju od nekoliko dana, grad Sarajevo spremno je da izdvoji 800.000 KM, što u evrima iznosi oko 400.000 hiljada.

Bonus video:

