LJUBAV NOVOG DOBA: Ovi poznati parovi su se upoznali preko društvenih mreža

Poznati pokušavaju da privatni život sakriju od javnosti u doba kada tehnologija iz dana u dan ima sve veći uticaj na naše živote, ali pojedini su upravo na društvenim mrežama pronašli svoje partnere.

Da je moguće pronaći pravu ljubav na internetu pokazuju i primeri poznatih parova koji su se upoznali preko društvenih mreža. Među njima su: Zorana Jovanović poznatija kao Zoranah, Luka Raco, Ivana Selakov, Milić Vukašinović.

Prva influenserka u Srbiji, Zorana Jovanović zaljubljena je do ušiju. U svom poslednjem videu ona je otvorila dušu i ispričala da su se njih dvoje upoznali na aplikaciji "Raya", koja je namenjana za poznate. Kako je navela za tu mrežu se mesečno plaća pretplata i da pored toga neko mora da vas pozove na aplikaciju, da vas odobri pri čemu vaš nalog mora da bude povezana sa vašim Instagram nalogom.

Poznati muzičar Milić Vukašinović već godinama je u skladnom braku sa Suzanom, koju je slučajno upoznao i to preko društvene mreže. Iako je tada bio zauzet, počeo je da putem Fejsbuka komunicira sa Suzanom, a ubrzo su i otpočeli vezu.

"Sa bivšom nevenčanom ženom Planinkom sam raskinuo jer ona nije mogla da se suoči sa mojom virtualnom vezom sa izvesnom ženom. Kada se završio taj šou na Fejsbuku, pojavila se moja stvarna i prava ljubav Su“, rekao je svojevremeno Milić.Suzana se zbog Milića i formalno razvela, a njega je bivša partnerka izbacila iz stana nakon čega je iznajmio novi stan.

Njegova koleginica Ivana Selakov otkrila da je muža pronašla na društvenoj mreži Fejsbuk, pre 13 godina. Ona je sa svojim suprugom u braku od 2017. godine, a pre toga su se godinama zabavljali.

-Tad je bio aktuelan Fejsbuk, to je bilo davno. Nisam tada još uvek bila poznata ličnost, znači tek posle Marijine pobede na „Evroviziji“. Bila sam članica grupe „Bjuti kvins“ i spremale smo pesmu za „Beoviziju“ i meni je Marko Kon rekao da otvorim profil na Fejsbuku, taman za promociju pesme. Tad nije bilo mnogo ljudi na toj društvenoj mreži, ali slali su nam reči podrške. Dobila sam jednu poruku od Peđe, dopala mi se ta njegova slika, viša sila, poslao mi poruku da navija za nas, ja sam se zahvalila i to je bilo to. Ali smo mi krenuli da se dopisujemo i to je trajalo mesecima“, ispričala je Ivana nedavno.

Njihova ljubav je opstala uprkos tome što su se upoznali preko Fejsbuka i danas imaju ćerku.

I glumac Luka Raco svoju devojku našao je takođe zahvaljujući društvenim mrežama.

- Desetak godina, ali reč je o poznanstvu putem društvenih mreža. Svojevremeno smo nakratko stupili i u komunikaciju, ali na tome se sve završilo. Ona je u međuvremenu otputovala u Milano, gde je završavala master studije arhitekture i tek nedavno, nekoliko meseci po njenom povratku, počeli smo ponovo da se dopisujemo, a potom smo izašli i na kafu. Već na početku razgovora osetili smo da smo jedno za drugo. Ni sanjali nismo da će se sve tako ubrzano odvijati. Ni sa kim do sada nisam imao ništa slično. Sve mi je to novo, ali prepustio sam se i uživam u trenutku, što je slučaj i kod nje“, ispričao je glumac nedavno.

Kako je rekao, ona ga je privukla svojom posebnošću, što ranije nije osetio kod drugih devojaka.

