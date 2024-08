SUZE I NERVNI SLOM UŽIVO Otac se odrekao učesnice čim je izašla iz "Elite", otkrila detalje porodične drame

Snežana Jovičić, bivša rijaliti učesnica, je otkrila da je se otac odrekao nakon što je izašla iz "Elite".

Snežana se slomila u emisiji "Narod pita" i progovorila o odnosu sa ocem i otkrila da je se odrekao čim je izašla iz rijalitija.

- Darjanova majka je jedno veliko zlo, to je tako. Odvratna je. Moj otac je takođe jedno veliko zlo. On živi blizu mene, sreli smo se i nismo se javili jedno drugom. Rekao mi je u prolazu:'' moja ćerka ne zna da kaže dobro jutro''. On je mene povredio, javno me se odrekao. Povređena sam - kazala je.

Otac je optužio da ga je izbacila iz kuće

Otac ju je jednom prilikom optužio da ga je iz kuće izbacila na ulicu, a Snežana Jovičić je to tada momentalno demantovala.

- Pročitala sam apsolutno sve što je izjavljivao o meni. Sve je to laž, kačila sam prepiske, gde sam molila da ne izlaze iz kuće. Još u februaru su imali iznajmljenu kuću, a ja sam u martu te godine izašla iz drugog rijalitija. Molila sam ga da me ne ostavlja samu s babom, njega to nije zanimalo. Imao je svađu s babom, dok sam ja bila u bolnici. Kada je reč o prodaji mašina, znam šta sam prodala, ono što sam dobila testamentom, sve ostale mašine je on prodao - rekla je tada za domaće medije.

