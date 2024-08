"VIDELI SMO SE PRE MESEC DANA..." Miroslav Ilić pružio podršku Bori Đorđeviću: "Mi smo školski drugovi, žao mi je..."

Legendarni roker Bora Đorđević vodi svoju veliku bitku i trenutno je u bolnici u Sloveniji, gde poslednjih godina živi sa suprugom Dubravkom.

Poštovaoci njegovog lika i dela, brojne kolege i prijatelji svakodnevno mu pružaju podršku i mole se za njegovo zdravlje. Sada se povodom Borinog lošeg zdravstvenog stanja oglasio njegov kolega Miroslav Ilić.

foto: Noel Creators

- Veoma me je rastužila vest da je Bora u kritičnom stanju, tek sada sam saznao za to. Mi smo bili školski drugovi, iz gimnazije. Moja supruga i Bora su bili u istom odeljenju. Đorđevića mnogo volim i poštujem sve to što je ostavio iza sebe, žao mi je što čujem da mu je život ugrožen. Videli smo se pre mesec dana i tada je sve bilo relativno u redu. Uvek kada bi nam se ukrstili putevi, slatko bismo se ispričali i evocirali uspomene iz minulih, školskih dana. Šaljem mu podršku i verujem da će uspeti da se izvuče - rekao je pevač.

Inače, danas se oglasio Borin menadžer za Kurir, Bane Obradović koji je otkrio u kakvom je stanju poznati roker.

foto: Tamara Trajković

- Bora Đorđević se nalazi u Kliničko-bolničkom centru Ljubljana. Intubiran je zbog komplikacija uzrokovanih hronično obstruktivnom bolesću pluća. Lekari daju sve od sebe da se zdravstveno stanje popravi, posebno bubrezi i jetra. Dobija odgovarajuće terapije, Bora se bori junački. Pojavljuju se i neki natpisi posebno na društvenim mrežama, koji nisu dobri, zlonamerni su, što u ovim trenucima jedne legende, koja se bori za život, nije korektno i nije ljudski, Porodica se ne oglašava, jer sem ovoga sto je izneseno i nema više šta da se kaže. Svi čekamo dobre vesti - rekao je Borin menadžer Bane Obradović za Kurir.

kurir.rs/informer

Bonus video:

03:15 BORA ČORBA U KRITIČNOM STANJU! Novinar Kurira iz Ljubljane otkriva najnovije informacije iz bolnice gde je hospitalizovan roker