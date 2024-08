OVAKO IZGLEDA ŽENA S KOJOM JE RAJKO PREVARIO VERICU ŠERIFOVIĆ! Marijin polubrat podelio sliku s majkom, evo čime se ona bavi FOTO

Pevačica Verica Šerifović je nakon dve godine braka sa bubnjarom Rajkom Šerifovićem dobila ćerku Mariju. Oni su bili u braku od 1982. godine, pa sve do 2003. godine kada je zbog brojnih nesuglasica došlo do razvoda.

Navodno je tada, kako su pisali domaći mediji, Verica bivšeg muža izbacila iz kuće u Kragujevcu. Otac Marije Šerifović tada je loše pričao o svojoj bivšoj porodici međutim, stvari su se promenile, a Rajko koji je sada narušenog zdravstvenog stanja i amputiran mu je prst na nozi, morao je da bude smešten u dom, a odnose sa ćerkom koja je na sebe preuzela sve troškove, izgladio je.

foto: Printscreen

Brigu o ocu vodi i Rajkov sin, pevač Danijel Pavlović kojeg je muzičar dobio u vanbračnoj zajednici sa izvesnom frizerkom Lidijom Pavlović, a koji je postao poznat javnosti kao učesnik jednog rijaliti programa, kao i takmičenja "Operacija trijumf".

Danijel je nedavno podelio fotografiju sa majkom Lidijom i pokazao kako izgleda žena sa kojom je Vericu svojevremeno prevario muž.

foto: Dragan Kadić

Inače, dugo se spekulisalo kako Marija i Danijel nisu u dobrim odnosima te kako su se između njih javile izvesne turbulencije, međutim sve nesuglasice su prevazišli, te se danas odlično slažu, a pevač je u više navrata isticao kako mu je Marija velika podrška.

Mnogima omiljena pevačica jednom prilikom je izjavila da roditelje ne možemo da biramo, ali da svoje ne bi menjala jer su je učinili onakvom kakva danas jeste.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Rekla bih da su njihove uloge podjednake. Roditelje ne možemo da biramo. Da li bi ih menjala? Vrlo verovatno da ne bih, jer da sam bilo koga promenila u tom spoju, bila bih verovatno neka obična i dosadna osoba, a ja to ne mogu da zamislim. Jer bilo šta što je dosadno i obično niko to ne pamti. Ključna je uloga to što sam imala ovakve roditelje. Njihova želja je bila da od 18 godine počnem da se bavim ovim poslom, pa je tu negde i bila glavna odskočna daska i njihova najviša podrška - istakla je pevačica ranije i dodala da joj njihov razvod nije teško pao:

- Nije taj momenat uticao na mene ili me zanimao, jer sam se ja te godine preselila u Beograd. Ja sam krenula svojim životom i rekla im da rade šta hoće. Trebalo je to da urade još davnih dana, nego da gledamo razne cirkuse. To je moj jedini javni apel na sve ljude koji imaju decu. Bolje da im priušte zdrave i nasmejane roditelje nego paklena detinjstva gde deca zbog svojih roditelja moraju da preživljavaju šta god. To je moj stav, ne mora da znači da je ispravan, ali je moj - rekla je Marija.

