"HITNA POMOĆ JE STALNO BILA UZ BINU" Otkriveni detalji sa nastupa Bore Đorđevića u aprilu: "Do poslednjeg trenutka nismo znali..."

Teško zdravstveno stanje Bore Đorđevića, koji se danima nalazi u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani, potreslo je sve od Vardara do Triglava.

Da je frontmen Riblje čorbe lošeg zdravlja prvo je otkriveno na zvaničnoj Fejsbuk stranici grupe, gde je navedeno da boluje od jake upale pluća, zbog čega je hospitalizovan, a kasnije i priključen na respirator.

Ipak, kako saznajemo, tešku upalu pluća Bora je imao i u aprilu, a sa tom dijagnozom je pevao i na velikom koncertu u Ljubljani 20. aprila ove godine povodom 45 godina postojanja grupe.

Koliki je Čorba profesionalac, pokazuje i činjenica da je tada, iako bolestan, uspeo da održi ceo koncert.

Ovo je za Kurir potvrdila Tamara Goričanec, voditeljka na televiziji i radiju Aktual iz Ljubljane, s kojom smo razgovarali prilikom naše posete ovom gradu.

- Bila sam prisutna na tom koncertu. To je bio i jedan od njegovih poslednjih koncerata koje je održao. Bilo je prelepo. Mi do poslednjeg trenutka nismo ni znali da li će on moći da peva jer je bio u Kliničko-bolničkom centru sa teškom upalom pluća. On je ipak izdržao, izašao je na binu i održao koncert kao da je zdrav i mlad. Ekipa Hitne pomoći je sve vreme bila pored bine u slučaju da mu naglo pozli. Stvarno je bilo prelepo, evo i sad se ježim kad se setim - rekla nam je koleginica Tamara, pa dodala:

- Riblju čorbu slušam odmalena. Iako živi u Ljubljani, nikad nisam imala priliku da ga sretnem i da se upoznamo. Znam da mnogi jesu i svi su mi rekli da je super čovek, koji voli sa svima da popriča. Nadam se da će da ozdravi i da ćemo uspeti da popijemo tu kafu - optimistična je voditeljka.

Ona je imala i poruku za Boru:

Dragi Boro, izdrži! Možeš ti to! Rokenrol imaš u sebi, ma možeš i preko toga - zaključila je Tamara.

