JOVANA JEREMIĆ SE JAVNO OBRATILA SVOM OCU I POSLALA MU MOĆNU PORUKU! Na dan rođendana nije mogao da dođe, ali je sve nadomesti

Voditeljka Jovana Jeremić, 26. avgusta je proslavila ćerkici Lei rođendan u vili koju je je dobila na poklon od biznismena Dragana Stankovića, a sada je i sa svojim roditeljima i naslednicom oduvala svećice u porodičnom domu.

Njeni roditelji nisu mogli da prisustvuju na dan proslave, ali su sve nadomestili, a Jovana se javno pohvalila.

Ona je na njenom Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije, pa se javno obratila ocu.

foto: Printscreen Instagram

- Moj najbolji otac na svetu koji me je naučio da nema besplatnog ručka i da čovek uvek sam bira gazdu za kojeg radi - napisala je ona i dodala:

- Tata, volim te.

Podsetimo, voditeljka je otkrila detalje proslave sa ćerkinog rođendana, a sa suzama u očima se dotakla i njenog oca, koji nije mogao da bude ptisutan tog dana.

foto: Ata images

- Poznato je da su očevi vezani za ćerke, odnosno ćerke za očeve. Tako je u mom slučaju i moj otac je neko koji je na mene zapravo izvršio najveći uticaj kroz moje odrastanje. Uvek me učio i naučio me da nema besplatnog ručka. To je prva stvar. I druga stvar koju mi je govorio, "Ćero, biraj gazdu za kojeg radiš". Znači, sam čovek bira gazdu za kojeg radi. Tata mi je obeležio moj život... On danas nije ovde iz opravdanih razloga. Kod kuće je, odmara. Tako treba da odmara, ali on je neko koga ja volim najviše na svetu - rekla je Jovana vidno potresena i na ivici suza.

