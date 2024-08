"ODUVALA BIH BIVŠEG MUŽA, TRPIM OZBILJNO NASILJE" Goca Tržan progovorila o Marinkoviću: Da ne pričam o vređanju dece, porodica...

Pevačica Goca Tržan bila je u braku sa rijaliti učesnikom Ivanom Marinkovićem, koji tada nije bio javna ličnost.

Nije tajna da njih dvoje nisu u dobrim odnosima. Dok je Ivan više puta tokom rijalitija pominjao Gocu u negativnom kontekstu, pevačica izbegava da priča o odnosu sa bivšim mužem sa kojim ima ćerku Lenu.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, on a je nedavno otkrila da joj smeta što on nosi titulu "bivši muž Goce Tržan".

- "Oduvala" bih bivšeg muža. Da mi se makne iz vidokruga. Već 13 godina trpim ozbiljno medijsko nasilje, zahvaljujući njemu, iako sam 13 godina razvedena od njega. Samo četiri godine smo bili u braku. On je, po rijalitima, zahvaljujući tome što sva što priča o meni, njemu su dali određeni novinari savet da ide i da blati i da priča kojekakve gluposti, da bi ušao u medije, zbog toga su ga pozvali u prvi rijaliti. Volela bih kada bi neko stavio njegovo ime i prezime, a da ne piše bivši muž Goce Tržan. Evo, neka piše otac deteta Miljane Kulić, ne znam, učesnik rijalitija, čovek koga je tukao Aca iz Amadeusa... Eto, to bih volela. To bi mi baš značilo - rekla je Goca, koja se potom osvrnula na negativne komentare koje dobija na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić

- Desilo mi se nekoliko pogrešnih veza u životu, koje su me onako rastavile na sitne delove. Ali, to je bila dobra škola, tako da sam naučila i sada umem da prepoznam ono što je suštinski kvalitetno kad mi se desi. Da mi ljudi kažu nešto ovako, lice u lice bi bilo drugačije, drmnula bih šamarčinu, da pala bi u nesvest. Zato što ne možeš da sa mnom tako razgovaraš. Ljudi su kukavice, to je najveći problem. Slušala sam Majka Tajsona, koji je pričao da su socijalne mreže upropastile ljudske karaktere, možeš da budeš nasilan, možeš da budeš uvredljiv bez ikakvih posledica. Jer ko bi smeo Tajsonu da kaže: "p***o jedna"? Znači, odma ide iz okreta! Da ne pričam o vređanju dece, porodica, nedopustivo - poručila je ona.

Kurir/Alo

Bonus video:

00:35 Goca Tržan zahvalila se roditeljima na koncertu