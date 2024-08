"NISAM IŠAO KOD VRAČARE, PSIHOLOZI TO MOGU DA REŠE" Pevač otkrio svoj najveći strah: Moja supruga me tera...

Petar Mitić jednom prilikom je otkrio da se bori sa velikim strahom koji godinama ne može da prevaziđe.

Kako često nastupa u inostranstvu, neminovno je da putuje avionom, a upravo ima najveći strah od letenja zbog situacija koje je ranije doživljavao na putovanjima.

- Imam jedan strah i ne krijem, to je letenje avionom. Bilo je tu turbulencija, nevremena i javio se kod mene taj neki strah koji bih voleo da skinem. Nisam išao kod vračare, ne verujem u to, ali mislim da postoje neki psiholozi koji mogu da reše to - ispričao je jednom prilikom.

Iako njegova supruga Ivana Pavković obožava putovanja i daleke destinacije, Petar ipak bira bliža odredišta za odmor upravo zbog straha sa kojim se suočava i dalje.

- Mojoj Ivani je želja da malo više putujemo po svetu, a ja sam u fazonu što možemo kolima u redu, što ne možemo, nemoj molim te – rekao je Petar.

Iako deluju kao savršena porodica, pevač je jednom priznao da im se omakne i po neka svađa kao i u svakom odnosu.

- Turbulentnije nam je sada svakako sa tri dečaka, ali uživamo u svakom danu. Ovaj septembar nam je baš uzbudljiv jer nam je sin krenuo u školu, pa i u muzičku školu, onda organizacija slavlja, sve to zahteva vremena i svega. Ali nekako guramo sve- objasnio je Petar, na šta je Ivana dodala da se trude da uprkos brojnim obavezama i brzom životu uvek žive u harmoniji:

- Nećemo da se lažemo da je sve idealno, mada smo u poslednje vreme baš zauzeti i nemamo ni vremena da se posvađamo, ali to uvek budu neke glupost- objasnio je Mitić o sa osmehom progovorio o razlogu poslednje svađe.

