"BILE SU ODLIČNE U KREVETU" Srđan Mobi Dik progovorio o ljubavnim vezama sa Anom Stanić i Aleksandrom Perović: Ponosan sam na njih

Grupa “Mobi Dik“ harala je scenom devedesetih godina, a da je među članovima bilo nešto više od poslovne saradnje priznao je frontmen Srđan Čolić.

On tvrdi da je bio u vezi sa obe pevačice: Anom Stanić, a potom i Aleksandrom Perović, koja je kasnije nasledila Anu.

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra. Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je Srđan pre nekoliko godina za Kurir.

