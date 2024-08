Senida ima noćne more pred konert na Tašu

Senida je gostovala u Jutarnjem show-u Radija S kod Irene Karaklajić i Ivana Milovanovića i priznala da se trese pred koncert na Tašu.

„Ja svaku noć sad sanjam, plačem u snu, daj Bože da sanjam. Probudim se ljuta, ljutim se na bend, oni su me zeznuli u snovima. Pušili su, nisu došli na drugu pesmu. Okrenem se, nema benda, nema publike, jurim ih po Tašmajdanu. To sanjam!“

Senida je gostujući na Radiju S potvrdila i da se na njenoj rajder listi, stvari neophodnih za koncert, obavezno nalaze i crni peškiri.

„Crni peškiri su zbog šminke da se ne vidi, ali niko to ne ispoštuje. Dešava se da mi iz hotela donesu crni peškir ali za noge, ona prostirka za pod. Meni je bitno da imam ventilator, klimu, da se šminka ne otopi. Ogledalo i malo meze, neki sir. Skromna sam.“

Voditelji Radija S su pitali da li će biti nekih iznenađenja na koncertu, a sigurno je da Dino Merlin neće doći.

„Nisam ga ni zvala jer bi mi bilo grozno da me odbije. On zna da bih ja volela, jer on nije gost, ti si njegov gost. Jesam zvala jednu osobu koja dugo nije nastupala u Beogradu i publika će biti srećna.“

Senida je odgovarala na pitanja voditeljima Radija S: šta bi u životu sve ponovila na riplej, s kim bi se ljubila na riplej, koga bi oterala u tri lepe na riplej i koju životnu grešku bi ponovo na riplej. Odgovori su u videu:

