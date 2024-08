"NISAM IMALA HRABROSTI DA POZOVEM MERLINA..." Senida pred koncert na Tašu otvorila dušu, ovo je rekla o Bori Čorbi

Pevačica Senida Hajdarpašić će 30. septembra održati koncert na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu. Ovo je njen prvi solistički koncert u našem glavnom gradu, gde je više puta nastupala na pojedinim manifestacijama.

Dan pred koncert ona je otkrila da je prisutna trema, ali ona pozitivna.

- Jedva čekam koncert, pozitivna trema je tu, adrenalin me puca na sve strane - kaže Senida na početku razgovora.

Imate li rituale pred tako veliki nastup? Neki pevači ćute tokom celog tog dana.

- Što bi to bilo dobro, ali ja ne znam da ćutim. Doduše ćutim kada sam sama. Tada volim da se ne javljam ljudima, pišem poruke i onda ne pričam po ceo dan, radi televizor ili radio. U Beogradu teško da mogu da ćurim, u Beogradu te svi zovu, svi bi da se druže pa ne mogu da odmorim ni glas ni mozak.

Da li je ovaj koncert vrhunac vaše karijere?

- Jeste, to je nešto najveće što je moglo da mi se desi. Imala sam i druge velike stvari kao što je prošlogodišnji nastup s Brenom, ne znam ko je od mlađih kolega stajao na bini s njom, onda duet s Dinom Merlinom, druženej s njim i snimanje spota.

Da li će možda oni biti gosti?

- Ne smem da kažem. Ne bih sada da zavaravam ljude, ali uvek kažem da si ti Dinu Merlinu gost, on ne može da bude tvoj gost. Za sada, nisam ga ni zvala, zato što me je bilo strah da će da me odbije. Nikad se ne zna, možda bi i došao. Znam da je imao zdravstvenih problema pa neka ga neka odmara.

Koja vaša pesma vas najbolje opisuje?

- Kako kad, ja mogu da budem i jadna, ali... ne znam, recimo "Nisi bio tu čisto", zbog moje životne priče, ili "Bez tebe".

Imali ste saradnju s pesnikinjom Radmilom Petrović, a zapravo se ne poznajete. Hoće li doći možda na koncert?

- Ja već dugo radim s Bojanom Vunturišević i preko nje sam uspostavila saradnju s Radmilom. I Bojana je nadaren tekstopisac, koga god ona da pozove za saradnju, ja verujem u to. Njoj to prepuštam.

U svetu su popularni biografski filmovi, kome biste vi poverili da snima film o vama, da li bi to bila vaša prijateljica Hana Adrović?

- Ona mi je jako bliska, volim je, volim njenu porodicu. Njen otac je iz istih krajeva kao moja mama, ona zna sve o meni i da joj se ne poverim, zna ona sve o mom životu.

Kakav bi to bio film?

- Komična drama.

Ko vam se dopada od naših mlađih izvođača?

- Bojanu pratim, znam i za Cobija, talentovan je producent, umetnik, piše pesme. Već dve godine slušam uglavnom svoju muziku ili nešto što me ne opterećuje, a to su instrumentali, neka ambijentalna muizika, spa muzika.

Živite u Ljubljani, jeste li upoznali Boru Čorbu?

- Upoznala sam ga, ali je bio na putu ka Beogradu u avionu. Jako prijatan čovek. Razmišljala sam da mu se javim za neki tekst, pošto piše fenomenalno. Nadamo se svi da će iz ove bitke izaći kao pobednik.

