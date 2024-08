KEBA OTKRIO SVOJU ŽIVOTNU FILOZOFIJU I TAJNU SVOG OGLEDALCA: Jedna osobina je NAJVAŽNIJA u životu, nebitno da li imaš ili nemaš!

"Iza svakog ugla vreba Dragan Kojić-Keba." Tako kažu, a pevač za Kurir otkriva da kroz život ide uvek mirno, lagano i uz puno strpljenja.

- Sve ono što zamislim, ostvari se, ali ne baš onda kada ti zamisliš. Ali ja sam čovek strpljiv. A strpljenje to je priča o čoveku. I kad nema važno je koliko je strpljiv i kad ima, važno je kako se ponaša. Kad kažeim ima Ne mislim samo na materijalno.

A kako je naučio da bude toliko strpljiv?

- Meni je najteže sa sobom. Kada uhvati nestrpljenje, onda neću biti sa tobom. Biću sam da se rešim tog nestrpljenja. Zamislim da izađem na binu i kažem publici: "Izvinite ja sam malo nestrpljiv." Oni bi rekli: Beži tamo, šta ćeš mi? Mi smo došli da nam pevaš, da nam bude lepo, a ne da nam budeš nestrpljiv i nervozan. A to ti je, opet, se vraćamo neku moju filozofiju. Uvek sam imao strpljenja za sve. U svima prvo gledam ono što je lepo, što je dobro. A ono drugo - to me ne zanima.

Ono što je neizostavno kada se Keba negde pojavi, jeste njegovo ogledalce. Pa da li odelo čini čoveka i koliko je njemu izgled zapravo važan?

- Ja o izgledu nikada ne razmišljam. Samo ponekad, ako dobijem fo dva kilograma više, e onda razmišljam. Pa onda idem na dijetu tu i tu i tako dalje. A o nekoj spoljašnosti, da li sam lep ili nisam, o tome nikad nisam razmišljao koliko god nekome tako izgledalo zbog tog ogledala.

