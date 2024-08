NJIMA SU ŽENE OBEZBEDILE ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI: Proslavio ih brak sa poznatim damama, ne kriju da im je upala kašika u med

Na srpskoj javnoj sceni ima dosta uspešnih žena koje su svojim talentom i mukotrpnim radom izgradile bogatu karijeru u poslu kojim se bave i kroz godine stekle armiju fanova koji prate njihov rad. U nekom trenutku svog života, one su pronašle partnera i svoju mirnu luku.

Oni važe za muškarce u Srbiji koji su se najbolje oženili:

Veljko Kuzmančević

Verica Rakočević je najpriznatija i najpoznatija srpska modna dizajnerka čija impozantna modna karijera traje četiri decenije. Izgradila je i inostranu karijeru, a njene modele nose mnogobrojne poznate ličnosti.

Verica je pak sreću našla pored 35 godina mlađeg partnera kompozitora Veljka Kuzmančevića. Uprkos velikoj razlici u godinama, njihov brak traje 10 godina i oni se vole kao prvog dana.

I samo venčanje bilo je po mnogo čemu drugačije, te su odlučili da za razliku od većine parova, proslavu ne organizuju za vikend već u četvrtak.

„Moja majka je šila i od nje sam čula da ne valja praviti sopstvenu venčanicu. Kasnije sam saznala i za verovanje da brak koji se sklopi u četvrtak traje čitav život“, istakla je Verica.

Modna kreatorka je u više navrata u medijima govorila o njihovim finansijama i priznala da izdržava svog supruga.

„Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je nekome bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara, i nema mogućnosti da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Mnogo mi je važnije to što pored sebe imam muškarca koji me čini srećnom, s kojim uživam u svakom provedenom trenutku i s kojim vodim najzanimljivije razgovore“, izjavila je Verica jednom prilikom.

Veljko Piljkić

Seka Aleksić je 12 godina u braku sa suprugom Veljkom Piljikićem, a kruna njihove ljubavi su dva sina. Dok je Seka jedna od najpopularnijih pevačica i vlasnica brojnih hitova poput „Aspirina“,“Crno i zlatno“, „Iskoristi moje mane“, kojima puni klubove širom Srbije i inostranstva, njen muž je daleko manje uspešan. Štaviše, kada su se upoznali, Veljko je radio kao obezbeđenje kluba u kojem je pevačica nastupala. Međutim, zvanično upoznavanje usledilo je kasnije na koncertu u Švajcarskoj. Posle nedelju dana započeli su vezu, a ostalo je istorija.

Marko Žugić

Poznata glumica Anđelka Stević Žugić, do skoro Prpić, ove godine je dobila drugo dete, a prvo sa partnerom Markom Žugićem za kojeg se tajno udala prošlog meseca.

Njihova ljubav intrigirala je javnost od samog početka budući da je Marko bio najbolji prijatelj njegov bivšeg muža Darija, a trebalo je da mu bude kum na venčanju sa Markovom bivšom devojkom.

Dok Anđelka važi za jednu od najboljih komičarki koja se proslavila ulogom u sitkomu „Andrija i Anđelka“, a ostvarila je značajne uloge u seriji „Žene sa Dedinja“ glavnu ulogu u filmu „Jedini izlaz“ , zanimanje njenog supruga nije poznato javnosti.

Radomir Raša Novaković

Pevačica Goca Tržan stekla je popularnost još devedesetih kao jedna od članica grupe Tap O11, a nakon raspada grupe otisnula se u samostalne vode. I to vrlo uspešno. Izgradila je uspešnu karijeru i postala vlasnica mnogih hitova. Iako je njen suprug bubnjar, on je postao prepoznatljiv kao bubnjar u bendu svoje supruge.

Ljubav Goce i 14 godina mlađeg Raše traje već 12 godina, a pevačica je u medijima isticala da je sa njim provela najlepše godine.

„Došao je u moj bend kao novi član i imao je 23 godine. On je za mene bio klinac“ rekla je jednom prilikom Goca, koja je u trenutku kad je upoznala Rašu imala 37 godina.

