"NEMA NA ČEMU" Jelena Radanović misli da je ona zaslužna za Slobinu popularnost?! Javno rekla šta misli, izazvala lavinu komentara

Sloba Radanović celo leto je proveo radno, a jedan nastup izdvojio je ispred svih i to istakao na svom Instagram profilu.

Radanović se fanovima i uporedio svoju sadašnju popularnost sa onom koju je imao pre deset godina, a njegova supruga Jelena nije mogla da odoli, a da se ne našali.

- Ove godine su mi se sigurno desili najlepši nastupi u životu. Sinoć se desio možda i najlepši... - naveo je Radanović i prikazao momente iz Novog Bečeja.

- Ponovo koncert pret desetinama hiljada ljudi u mestu gde sam pre 10 godina pevao pred 50-100 ljudi. Ne može da se opiše rečima trenutak kada se svetlo koje ti bije u oči ugasi i kad ispred sebe vidiš more ljudi koji te čekaju i pevaju zajedno sa tobom. Ne postoje pare koje mogu da plate taj osećaj. To nema cenu... Hvala vam od srca na svemu što smo do sada zajedno prošli. Drago mi je kad vidim koliko ima ljudi koji stvarno vole i cene pravu muziku. Da nema vas, ne bi bilo ni mene. Volim vas! - napisao je Sloba.

Vrlo brzo usledio je komentar njegove supruge.

- Nema na čemu! - napisala je Jelena, uz emotikon koji se smeje, a ovo je mnogima bilo simpatično.

