"BOŽE, KAKO BRZO RASTU" Jelena Đoković pokazala šta radi kad je sama sa decom, prizor tera na suze (FOTO)

Najbolji teniser Novak Đoković vreme provodi u Njujorku, uoči US Opena, gde je na nedavnom meču odneo pobedu.

Za to vreme, njegova supruga Jelena je sama sa decom, sinom Stefanom i ćerkom Tarom. Oni su izašli u večernju šetnju, a prizor koji se ukazao ispred njih naveo je Jelenu na suze radosnice.

- Bože, kako brzo rastu - napisala je Đokovićka, videvši njihove senke na podu, a Stefan i Tara su sve bliži njenoj visini.

Ovaj prizor Jelena je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu, uz emodži sa suzama u očima i srcima i dobila pregršt divnih komentara.

O vaspitanju dece

Jelena Đoković o vaspitanju dece, podsetimo, govorila je potpuno otvoreno, otkrila koja joj je glavna zvezda vodilja u ulozi majke i objasnila kako detetu uspostaviti granice i biti strog, a ujedno iznova pokazivati ljubav.

“To je sjajno pitanje, kao roditelj se često pitam kako da budem i dovoljno jasna našoj deci, i dovoljno autoritativna da zadržim određene granice koje ne mogu da pređu. Često mi je to teško ukoliko nisam emotivno regulisana i ukoliko me osećanja preplave. To je razlog zbog čega mnogi roditelji reaguju previše popustljivo ili strogo, deca nemaju balans i konstantnost od strane roditelja. Idemo iz jednog ekstrema u drugi. Njima treba normalno okruženje da bi mogli da se razvijaju”, rekla je Jelena jednom prilikom za medije.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

00:10 JELENA ĐOKOVIĆ SPREMA SRPSKE SPECIJALITETE: Pogledajte koja se to tradicionalna jela nalaze na meniju (VIDEO)