DŽIDŽA SAMA I NERVOZNA SEDI U KAFIĆU! Pevačica dobila poziv koji je totalno poremetio: Izletela iz lokala, Evo šta se desilo...

Aleksandra Stojković, poznatija kao Džidža, vrele letnje dane provodi u prestonici. Pevačicu smo spazili u centru grada, konkretno u blizini redakcije Kurira. Delovalo je da mnogo žuri. Javili smo joj se i usput je uslikali, a ona je sela u obližnji kafić.

U jednom trenutku ona se javila na mobilni telefon, nakon čega je drastično promenila raspoloženje.

Vidno uznemirena je izašla iz lokala i pojurila ka kolima.

- Jako žurim, volela bih da porazgovaramo, ali sam baš u haosu - bilo je sve što nam je ona prokomentarisala.

Nekoliko sati kasnije smo je ponovo kontaktirali kako bi proverili da li je sve u redu:

- To su muke nas studenata. Poručila sam neke skripte koje su trebale da stignu na jednu adresu, a one su završile na totalno drugoj strani. Onaj ko je trebalo da mi ih isporuči je pobrkao lokaciju. Ja sam došla na jedan kraj grada gde sam čekala da preuzmem sve, a ispostavilo se da me on čeka na totalno pogrešnom mestu. Morala sam da odem tamo iako sam žurila za Bijeljinu. Na kraju se sve dobro završilo, knjige su stigle i mogu da sprmemam dalje ispite- objasnila nam je ona.

