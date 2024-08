"POKRENUO SAM SUDSKI POSTUPAK" Prvo oglašavanje Filipa Cara nakon što je Aleks objavila sliku s dečkom: To nije moja ruka!

Bivša pobednica rijalitija "Zadruga", Aleksandra Nikolić, nedavno je stavila tačku na odnos sa Filipom Carem sa kojim ima ćerkicu Leonu, a sve je iznenadila kada je objavila sliku sa novim dečkom.

Zbog tetovaže na ruci koju ima njen novi izabranik mnogi su pomislili da je ipak upitanju rukaFilipa Cara, ali on se sada oglasio i te navode demantovao.

foto: Kurir

- Ruka nije moja, niti sam se pomirio s njom, ko poznaje tetovaže moje i moje ruke to vidi odmah! Kada sam govorio da razlog njenog nedolaska da živimo zajedno je sumnjiv ljudi oko mene nisu verovali, kada sam rekao da nedovođenje deteta na letovanje i korektan roditeljski odnos je neobičan isto su svi su govorili da sam lud! Ja već dva meseca znam da ona ima nekoga i to sam slučajno saznao, ali su mi ona i njena majka priznale to, samo znate kako… U tim momentima njenog nedolaska i svega toga ja sam dosta pio, loš sam bio u glavi i skrhan nisam znao da se nosim sa situacijom, pa sam greške radio koje je javnost saznavala i uvek naravno ja dežurni krivac! Filip je kriv za sve! E pa ovim putem neka znaju njeni fanatici da je Filip napravio sve da bi ona i naše dete došli u Crikvenicu i imali zajednički dom, kad je počela odugovlačiti i pravit me budalom, na kraju nije došla i tu sam skroz se s*ebao , ali našao sam neku snagu i preokrenuo sam život, treniram, zdravo živim i pripremam se za veliki sportski projekat u kojem učestvujem! Prepodobna majka koja je već dva meseca nakon trudnoće stavila botoks i ostale estetske korekcije na svom licu išla naokolo i našla muškarca mene ne zanima, kad sam ja to sve govorio da nije normalno svi su se pravili pametni i mislili da je ona Bogom dana. A ona šutne dete osobi koja nije znala ni svoju decu vaspitati i ide okolo naokolo ili se blesi na Tik Toku i nabija muziku dok dete zatvori u sobu od dva kvadrata u kojoj je tristo stepeni! Za dete lažu, nisu u stanju niti da se jave, pošalju sliku, a kamoli da mi otvore vrata doma da vidim ćerku, čak je izjavila da ne sme ni dete na video-snimak sa mnom iz njoj poznatih razloga! Ja sam pokrenuo postupak gde tražim preko suda svoja prava, a u devetom mesecu dolazim sa porodicom u Beograd, pa se nadam da će se udostojiti da se javi mojima da vidimo ćerku! Verujte mi, ja sam i budala i loš momak i grešan i sve sam moguće, ali nisam zaslužio da mi neko uskraćuje moja roditeljska prava… - otkrio je Car i dodao:

foto: Petar Aleksić

- Znate kako se kaže: ''Sam pao, sam se ubio''… S obzirom na to kakvu ima autobiografiju i gde sam je upoznao mogao sam očekivati i gore stvari, samo kako se narodu pravi fina i mila tako je nekako i meni bila ušla pod kožu i mislio sam da je to - to… Neka joj je srećno i dabogda svu sreću sveta imala, samo daleko joj kuća bila, a Bog joj dao razuma i da shvati da ja imam prava na dete i da dete nije predmet koji je ona rodila da svojoj majci pruži zanimaciju, a meni da se sveti! Mala dok ne poraste biće zajebano, ali nadam se da će sud u Srbiji meni kao stranom državljaninu omogućiti ono sto ja tražim jer zaista je ovako nemoguće! Ovo je zadnje moje oglašavanje po pitanju nje, nemam vise namere pričati na tu temu - poručio je Filip.

Kurir.rs/ Pink.rs

