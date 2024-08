"ON JE UDARI, ONA IZLETE NA BINU, SAMO ŠTO NIJE..." Kompozitor otkrio Brenine muke s početka karijere: Reditelju se nije svidela

Dragan Aleksandrić, jedan od najuspešnijih kompozitora i aranžera narodnih pesama i kola na ovim prostorima, u drugom delu Pričaonice sa Sanjom Ćulibik sa osmehom se prisećao anegdota sa čuvenim Miroslavom Ilićem, Marinkom Rokvićem ali i prvim koracima Lepe Brene na estradnom nebu.

Kompozitor je pričao o momentu kada je Brena imala prvi koncert u Domu Sindikata. Ipak, dok je o tome govorio, nije bilo osmeha ni šale. Njegov utisak je da se slavna pevačica nimalo nije nije dopala tadašnjem reditelju Jovanu Ristiću.

foto: Printscreen

- Saša je vodio pripreme. I on i Raka zajedno. Što se tiče njihove muzike, ona je samo to mogla da peva da bi prošlo. Oni su to znali. Tačno su znali šta narodu treba. Prvi njen koncert u Domu Sindikata ja sam svirao. Dolaze, kažu "Slatki greh". Rekoh šta je to... Jovan Ristić, moj veliki prijatelj, pita sve nas ko je ta Brena. Ona je tad bila baš pozamašna, krupna... Ovo sad je pola od one Brene - prisetio se Dragan i nastavio da iznosi detalje:

foto: Zorana Jevtić

- On je udari nekako, ona izlete na binu, samo što nije pala... Gledam, bilo neprijatno, ali nema veze. Tu je krenulo sve. Onda se pojavljuje Minimaks i s oproštenjem, od za*ebavanja i zafrkavanja, podsmevanja, on napravi ime od Lepe Brene. On je imao svoju žvaku, neko je to shvatio kao vređanje, to nije bilo vređanje. On je njoj pomogao da dođe bržim putem do uspeha. Da nije bilo njega, Brena bi još deset godina morala tu popularnost da čeka - rekao je Aleksandrić u emisiji "Pričaonica".

foto: Damir Dervišagić

Slično priču ranije je kazao i Milutin Popovović Zahar. On je Lepoj Breni i Slatkom grehu napisao hitovo ne početku njihove karijere i svedočio je o tome da su slavnu pevačicu pojedini doživljavali neozbiljno.

- Pitao sam Minimaksa da Brena gostuje kod njega, a on mi je tražio 2.000 maraka za to. Došao sam do tih para, kada ju je zvao u emisiju počeo je da je ismeva, a to joj je donelo više popularnosti nego bilo šta drugo. Lepa Brena je stvorila samu sebe, nije nju Minimaks proslavio - rekao je Zahar pre nekoliko godina u jednom intervjuu.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC