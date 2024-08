"TI NISI TIMSKI IGRAČ" Verica Rakočević otkrila šta joj Veljko kaže i donela konačnu odluku, potvrdila kraj: Toga više neće biti

Verica Rakočević će uskoro obeležiti 40 godina rada revijom na Kalemegdanu, koja će, ujedno, kako kaže i biti poslednja za šire narodne mase.

- Ja ću predstaviti svoju novu kolekciju, a Veljko će istupiti sa koncertom koji je specijalno pisao za ovaj događaj. Hoću da napomenem da koncert nije muzička pratnja modne revije, nego je potpuno odvojen segment - istakla je Verica.

- Ovo je definitivno moja poslednja kolekcija za masovnu publiku. Potpuno drugi koncept krećemo posle ove revije. To će biti četiri puta godišnje „šou rumovi” predstavljanja kolekcije samo za klijente. Dakle velikih, ovako masovnih projekata, više neće biti - rekla je Verica u emisiji na TV Prva.

U jednom momentu Verica je ispričala i da joj suprug često kaže da nije timski igrač.

- Ti nisi za timski rad, Veljko mi često kaže. I zaista nisam. Ovo je prvi put da ja nisam gazda cele stvari. I zaista, lepo je kada oko sebe imate i neke ljude koji će malo da porade i za vas - rekla je Verica kroz osmeh.

Podsetimo, modna kreatorka Verica Rakočević u braku je sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, a, kako je u više navrata istakla, za njih su godine samo broj.

foto: Printscreen/Hypetv

Verica Rakočević ne krije da bi se razvela ukoliko bi Veljko želeo decu.

- Kao svaka druga osoba koja iznosi svoj stav na tu temu... Potomstvo je nešto sa čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je nedavno Veljko, dok je Verica navela da bi želja za detetom dovela do razvoda.

- Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvek tako, ne znači da se jednog dana neće promeniti. Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji. Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio - objasnila je bila Verica.

Kurir.rs/blic

Bonus video:

00:04 Zimska idile u vili na Avali Verice Rakočević i Veljka