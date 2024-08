"NIJE TO MOGLA DA MI OPROSTI" Majka Željka Joksimovića samo jednom pričala o sukobu s Jovanom: Od tada je među nama distanca

Pevač Željko Joksimović i voditeljka Jovana Joksimović trude se da svoju privatnost sačuvaju od javnosti, a jednom prilikom Željkova majka progovorila je o sukobu sa snajom.

Vesna Joksimović otkrila je da su se ona i Jovana odlično slagale, ali da je njihov odnos proteklih godina znatno narušen.

- Jovana je potpuno tip devojke kakve Željko voli. Neko vreme sam je viđala baš često i bile smo vrlo bliske, ali kada sam u novinama izjavila da želim unučiće, udaljile smo se. Tada je izašao naslov „Željkova mama otkriva da je Jovana trudna“, što je bila čista laž, a ja sam ni kriva ni dužna nastradala. Ona to, izgleda, nije mogla da mi oprosti i od tada je među nama neka distanca - preneo je svojevremeno Vesnine reči „express.ba“.

Kako je Željko jednom prilikom otkrio, njihovoj ljubavi presudila je upravo njegova muzika.

Na početku njihovog zabavljanja Jovana ga je provozala, a ono što se tada dogodilo Željko prepričava kao anegdotu.

- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim, moj CD! Kažem: “Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene”! I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - rekao je Željko.

