PEVAČICA MESECIMA IMALA VISOKU TEMPERATURU! Niko nije znao šta joj je, a onda je slučajno saznala da boluje od teške bolesti

Pevačica Jelena Jevremović mesecima je imala temperaturu, ali dok niko nije znao šta joj se dešava njen organizam se snažno borio. Sasvim slučajno kada je poželela da se podvrgne estetskoj hirurgiji saznala je za ogroman problem.

Jelena Jevremović poželela je da estetski koriguje grudi kada je zapravo i saznala da boluje od teške bolesti. Njoj su tada pronađene promene na levoj dojci.

Kako je pevačica istakla, smatra da je uzročnih svega zapravio bio stres, što se i odrazilo na njeno zdravlje.

- Imala sam jako stresan period i mogu da kažem da mi je stres srednje ime od kad sam se rodila i onda je došao neki period kada je on bio toliko učestao, u toliko velikoj meri, negde tamo od 2017. godine kada sam te neke privatne probleme imala - od smrti oca, pa još nekih drugih stvari - istakla je Jelena ranije u emisiji "RTS Ordinacija".

- Bio je jako težak period, bilo je ili pukovnik ili pokojnik. Jedva sam izgurala to sa svom svojom energijom i snagom. Nekako dok je sve to trajalo ja sam sve držala, meni nije bilo ništa, a kad sam se opustila i kada sam konačno dovela i život i sebe u red, onda je počelo sve živo da me napada - od svih mogućih prehlada, problema s kičmom, dok nije na kraju došlo i do problema sa dojkom, odnosno do tumora - rekla je Jelena.

Jelena je istakla da je redovno kontorlisala sve, ali da je uvek preskakala pregled grudi.

- Jedino na svom telu zbog čega nisam odlazila redovno na preglede su zapravo grudi. Odlazila sam redovno i na ginekološke preglede, i vadila krvi, i bavim se sportom - treniram tri do pet puta nedeljno, ali grudi nisam uopšte pregledala - ispričala je u pomenutoj emisiji pevačica i dodala:

- To je iskustvo koje je mene probudilo, razdrmalo me je, i onda sam odlučila da na svojoj Instagram stranici prosto napišem apel za devojke, jer da nisam otišla tada i da nisam otišla iz te namere, ko zna kad bih otišla. A pazite, mene je pratila temperatura 37,4 stepeni šest meseci i niko nije znao šta mi je. Išla sam čak i da se testiram na koksaki, svojevoljno, zato što sam čitala o tome, a zamarala sam se. Radila sam sve moguće i tumor markere, vadila krv... Sve moguće analize, samo nisam otišla grudi da proverim - rekla je Jevremovićeva u emisiji.

- Nakon skoro šest sati na operacionom stolu i nimalo jednostavne operacije, sve je, hvala Bogu, prošlo dobro. Danima pre zahvata bila sam u agoniji, plašeći se da je karcinom maligan, brinući i neprestano razmišljajući o deci i svima onima, koje kada legnem na operacioni sto, ostavljam iza sebe… Hrabra sam, maltene neustašiva, nikada se nisam predala… Ali kada su ti životni konci istrgnuti iz ruku i nemaš kontrolu, osetiš se u momentu bespomoćno i slabo. Nema ništa gore i strašnije od toga. Zato, ako češće uradimo makar malo za nas same, to je mnogo - napisala je ona na Instagramu, između ostalog.

