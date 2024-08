TATA OSTAVIO ŽENU ZBOG 30 GODINA MLAĐE, PA SE I SIN DRUGI PUT RAZVEO! Bivša žena najpoželjnijeg naslednika zavela NBA zvezdu

Mario Mamić, sin hrvatskog fudbalskog funkcionera Zdravka Mamića, i njegova supruga Tia su pre godinu dana doneli odluku da žele da se razvedu. Njih dvoje su proveli šest godina u skladnom braku.

- Gospodin i gospođa Mamić, bez obzira na odluku da razvedu svoj brak, ostaju u prijateljskim odnosima - navedeno je u saopštenju advokatice Nataše Pećarević, a u ime Tije Mamić, kao i advokata Ivana Stanića i Nikole Mandića u Mamićevo ime.

Tia i Mario venčali su se 2017. godine, a veselje je bilo gala.

- Kad smo se upoznali ja sam radila na jednom projektu i bila sam totalno u modusu posla. Uopšte mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto, to se tako dogodilo, i mi smo zapravo odmah znali da je to to - ispričala je Tia jednom prilikom o početku ljubavi sa sinom Zdravka Mamića koji u Hrvatskoj godinama važi za jednog od najpoželjnjih muškaraca.

Inače, sin Zdravka Mamića iza sebe ima još jedan brak i to sa voditeljkom Monikom Kravić koja mu je rodila dva sina. Mario Mamić razveo se od supruge iste godine kada i njegov otac, koji je drugi put stavio tačku na brak sa suprugom Marinom.

A hrvatski mediji su pisali da je do kraha braka Zdravka Mimića došlo zbog 30 godina mlađe Jelene Planinić.

U vezi sa NBA zvezdom Tia je navodno u vezi sa bivšom NBA zvezdom i sportskim komentatorom Kenijem Smitom (59), a često objavljuju zajedničke fotografije. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Tia Jurcic (@tia.jurcic)

Kurir.rs/Story.hr